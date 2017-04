Kraftstoffpreise fallen um rund zwei Cent / Grund für die Entwicklung ist die niedrige Rohölnotierung. Spritpreise in Deutschland im Wochenvergleich. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7849 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ADAC" Bild-Infos Download

München (ots) - Gute Nachrichten für Autofahrer: Vor dem langen ersten Mai-Wochenende sind die Kraftstoffpreise erneut gesunken. Ein Liter Super E10 kostet derzeit im Tagesdurchschnitt 1,363 Euro und damit 1,7 Cent weniger als in der Vorwoche. Für den Liter Diesel müssen Autofahrer nach ADAC-Angaben 1,165 Euro zahlen, ein Rückgang von 2,0 Cent.

Wie bereits in der Vorwoche ist für die niedrigen Spritpreise der gesunkene Rohölpreis verantwortlich. Die Notierung für Brent-Öl sank von 55 Dollar je Barrel in der Vorwoche auf aktuell 52 Dollar.

Wer am Wochenende zusätzlich sparen möchte, sollte möglichst in den späten Nachmittagsstunden oder am Abend tanken. Dann sind Benzin und Diesel erfahrungsgemäß am günstigsten. Schnelle Hilfe bei der Suche nach der billigsten Tankstelle in der Nähe bietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise". Ausführliche Informationen rund um den Kraftstoffmarkt gibt es auch unter www.adac.de/tanken.

