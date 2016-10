Bertelsmann informiert über Nachhaltigkeitsengagement

Bertelsmann dokumentiert sein soziales und ökologisches Engagement in einem neuen Corporate-Responsibility-Magazin. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7842 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Bertelsmann SE & Co. KGaA" Bild-Infos Download

Gütersloh (ots) - Corporate Responsibility-Magazin beleuchtet konzernübergreifende Themenschwerpunkte - Berichterstattung nach GRI-Leitlinien sowie aktuelle Klimabilanz online verfügbar

Bertelsmann dokumentiert sein soziales und ökologisches Engagement in einem neuen Corporate-Responsibility (CR)-Magazin. Die Publikation mit dem Titel "24/7 Responsibility" zeigt, wie das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen für sieben konzernübergreifend bedeutsame Kernthemen Verantwortung übernimmt. Parallel sind aktuelle Fakten und Kennzahlen zu Nachhaltigkeitsthemen - orientiert an den Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI G4) - sowie die jüngste Klimabilanz von Bertelsmann ab sofort auf der Website des Unternehmens abrufbar (http://www.bertelsmann.de/verantwortung). Die crossmediale Berichterstattung zeigt gleichzeitig auch den Fortschritt in der Initiative "Global Compact" der Vereinten Nationen, an der Bertelsmann seit 2008 teilnimmt.

Immanuel Hermreck, Personalvorstand von Bertelsmann, sagte: "Bertelsmann versteht sich als Teil und Partner der Gesellschaft, dies ist die Grundlage unserer Unternehmenskultur. Um unser Nachhaltigkeitsmanagement systematisch weiterzuentwickeln, haben wir uns in den vergangenen Monaten auf sieben Themenfelder mit besonderer Relevanz für die Bertelsmann Geschäfte fokussiert. Unser aktueller Bericht nimmt diese gezielt in den Blick und setzt mit seinem kreativen Format dabei bewusst auf eine Kernkompetenz unseres Hauses."

Das neue Corporate-Responsibility-Magazin berichtet über Maßnahmen und Aktivitäten von Bertelsmann und seiner Tochter-Unternehmen in folgenden Themenfeldern: Bildung, Pressefreiheit, faire Arbeitsbedingungen, Schutz von Mediennutzern und Kunden, Diversity, Gesundheit und Ökoeffizienz. Zu allen Themen finden sich in der Publikation ebenso informative wie abwechslungsreiche Berichte, Interviews, Infografiken und News.

Zu den Inhalten des CR-Magazins gehören unter anderem:

- ein Gespräch zwischen Bertelsmann-Personalvorstand Immanuel Hermreck und Thomas Ammann, stellvertretender Chefredakteur des "Stern", über Partnerschaft, Freiräume und Respekt als Voraussetzung für einen fairen Umgang im betrieblichen Miteinander

- eine Reportage zum Thema Pressefreiheit aus dem Kölner Nachrichtensender n-tv

- ein Einblick in die Aktivitäten von Shobhna Mohn, Executive Vice President Growth Regions, und Annabelle Yu Long, CEO des Bertelsmann China Corporate Center, und das Thema kulturelle Vielfalt bei Bertelsmann

- ein Interview mit Steven Moran, Chief Learning Officer, zum Stellenwert von Weiterbildung im Unternehmen

- Beispiele aus den Geschäftsfeldern Fernsehen, Kinderbuchproduktion, Magazinjournalismus und Digital Marketing zum Thema Schutz von Mediennutzern und Kunden

- ein Essay von "Geo"-Chefredakteur Christoph Kucklick zum Thema ökologische Ressourceneffizienz sowie die Erläuterung der aktuellen Bertelsmann-Klimabilanz durch Experten des Unternehmens

- Einblicke in das Bertelsmann-Gesundheitsmanagement

Informationen zur Unternehmenskultur, zu den strategischen Grundlagen des Nachhaltigkeitsmanagements von Bertelsmann, zu Ethics & Compliance sowie zu vielfältigen Projekten und Spendenaktivitäten runden die Publikation ab.

Das Bertelsmann CR-Magazin wurde in Zusammenarbeit mit der G+J-Kommunikationsagentur Territory entwickelt und liegt in deutscher und englischer Sprache vor. Es steht - wie die ergänzenden Publikationen "Bertelsmann GRI-Index" und "Bertelsmann Klimabilanz"- auch online zum Download zur Verfügung unter: www.bertelsmann.de/verantwortung.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit 117.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 17,1 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmergeist. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.

