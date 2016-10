Starke Quote für "Abenteuer Leben am Sonntag": Kölnberg-Dokumentation holt 7,4 Prozent

Unterföhring (ots) - Das kabel eins-Magazin "Abenteuer Leben am Sonntag" erreichte am Sonntagabend mit der Langzeit-Dokumentation "Kölnberg - Deutschlands härtester Wohnblock auf der Kippe" sehr gute 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Sie verfolgten die Bemühungen von Hausverwalter Werner Eßer und seinem Team, das soziale Problemviertel "Am Kölnberg" in Köln-Meschenich wieder in eine Wohnoase zu verwandeln.

Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU) Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 31.10.2016 (vorläufig gewichtet: 30.10.2016)

