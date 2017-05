Dunja Hayali diskutiert in Minnesota/USA mit Anhängern des neuen Präsidenten Donald Trump. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Tom Ockers" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Was, wenn Populisten an die Macht kommen? Seit Donald Trump als US-Präsident im Amt ist, liefert er jeden Tag eine neue Schlagzeile. Dunja Hayali begibt sich für die "auslandsjournal"-Doku "Wenn Populisten regieren ..." am Donnerstag, 25. Mai 2017, 22.15 Uhr im ZDF, auf die Suche nach diesem aktuellen politischen Phänomen.

In vielen Teilen der Welt sind Populisten salonfähig geworden. Was sind die Parallelen, was sind die Unterschiede zwischen den Ländern, was eint die neue Internationale der Populisten? Dunja Hayali geht diesen Fragen nach. Ausgangspunkt ihrer Reise ist Europa und erste Station Frankreich nach der Präsidentschaftswahl. Bei dieser hat sich Emmanuel Macron gegen die Populistin Marine Le Pen durchsetzen können - doch der Front National hat nun die Parlamentswahl im Juni im Blick. Nächste Station der Spurensuche: Ungarn nach über sechs Jahren Viktor Orban. Weitere Stationen führen Dunja Hayali in die USA nach 100 Tagen Trump sowie Richtung Venezuela, wo das Phänomen des Linkspopulismus, des Chavismus, bis heute nachwirkt.

Dunja Hayali trifft auf ihrer Reise Gegner und Unterstützer von Populisten. In ihren persönlichen Begegnungen mit den Menschen ergründet sie, was die kurz- und langfristigen gesellschaftlichen Auswirkungen sind, wenn Populisten regieren.

