"Matula": ZDF dreht zweites Krimi-Special

Mainz (ots) - Sein zweiter Fall als Privatdetektiv und Solo-Ermittler führt Josef Matula (Claus Theo Gärtner) ins Allgäu. In Tiefenbach, Oberstdorf und Umgebung entsteht derzeit für das ZDF ein weiteres Krimi-Special mit dem Arbeitstitel "Matula - Der Schatten des Berges". Regisseur Thorsten Näter inszeniert, das Drehbuch schrieb erneut Ben Braeunlich. In weiteren Rollen spielen Martin Feifel, Marlene Morreis, Hans Michael Rehberg, Harald Windisch, Frederic Linkemann, Joachim Raaf und andere.

Ein Motorschaden an seinem klapprigen Kleinbus zwingt Matula auf der Fahrt nach Italien zu einem Aufenthalt in einem kleinen Bergdorf. Notgedrungen quartiert er sich mit seinem Begleiter, dem Hund "Dr. Renz", in die einzige geöffnete Pension ein. Schnell wird sein detektivischer Spürsinn geweckt, als er beim Wandern auf einen toten Bergsteiger stößt. Angeblich ein Unfall. Oder war es Suizid oder gar Mord? Von einigen Dorfbewohnern argwöhnisch beäugt, ermittelt er heimlich. Dabei trifft er auf eine verschworene Dorfgemeinschaft und ein großes Geheimnis und gerät selbst in tödliche Gefahr.

Es produziert Odeon TV, Klaus Laudi und Anette Kaufmann. Matthias Pfeifer ist der verantwortliche ZDF-Redakteur. Gedreht wird bis 30. Mai 2017. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

"Matula", das erste 90-minütige Krimi-Special mit Claus Theo Gärtner, war am Karfreitag, 14. April 2017, das am besten eingeschaltete fiktionale Programm mit 5,37 Millionen Zuschauern bei einem Marktanteil von 16,9 Prozent.

