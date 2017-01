Mainz (ots) -

Donnerstag, 26. Januar 2017, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Daniel Aichinger, Schauspieler Armut in Deutschland - Wo das reiche Land arm ist Internationale Pflanzenmesse - Elmar Mai zeigt Neuheiten Kapselendoskop - Therapie der Zukunft? Steckrübensuppe - Kochen mit Armin Roßmeier Donnerstag, 26. Januar 2017, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Dash-Buttons - Bequem und teuer? Expedition Deutschland: Wolmirstedt - Was ist im Leben wichtig? Ein Leben als Arzt und Musiker - Geige trifft auf Clubmusik Donnerstag, 26. Januar 2017, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Haute Couture aus Paris - Jean Paul Gaultier zeigt seine Mode Fotoshooting mit Meg Ryan - Neues von der Schauspielerin Donnerstag, 26. Januar 2017, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Schulz macht's - Linke Mehrheit gegen Merkel? Gäste: Thomas Oppermann (SPD) - Fraktionsvorsitzender im Bundestag Carsten Linnemann (CDU), MdB, Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung der Union (MIT) Katrin Göring-Eckardt (Die Grünen), Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Spitzenkandidatin Bundestagswahl 2017 Katja Kipping (Die Linke), Parteivorsitzende Christian Lindner (FDP), Parteivorsitzender Jan Fleischhauer, Redakteur beim SPIEGEL und Autor Martin Schulz fordert Angela Merkel heraus - er will 2017 die neue Regierung in Berlin führen. Noch-SPD-Chef Sigmar Gabriel übergibt ihm eine Partei, die in den Umfragen bei knapp 20 Prozent liegt. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist viel Luft. Kann Schulz gewinnen? Was hat er, was Gabriel nicht hatte? Wofür steht der ehemalige Präsident des europäischen Parlaments? Wird sich die Politik der SPD unter ihm verändern? Wachsen die Chancen für Rot-Rot-Grün im Bund?

