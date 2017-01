Die New Yorker Maklerin Bella Castle (Diana Amft) und ihr Berufskollege Greg Petrosino (Steffen Groth) sind sich nicht immer grün. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Rick Friedman" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Immobilien-Profi aus dem Big Apple gegen Makler aus der neuenglischen Provinz: Im ZDF-"Herzkino" kracht es gewaltig zwischen der New Yorker Maklerin Bella (Diana Amft) und ihrem gerissenen Kollegen Greg (Steffen Groth). Das ZDF zeigt den Liebesfilm "Katie Fforde: Bellas Glück" am Sonntag, 22. Januar 2017, um 20.15 Uhr. Neben Diana Amft und Steffen Groth in den Hauptrollen spielen Michael Mendl, Angelika Thomas, Mathias Harrebye-Brandt, Birte Hanusrichter und andere. Regie führte Frauke Thielecke. Das Drehbuch schrieb Elke Rössler nach dem Roman "The Perfect Match" der britischen Bestsellerautorin Katie Fforde.

Die New Yorker Maklerin Bella Castle hat ein untrügliches Gespür für Häuser und Menschen: Für jeden ihrer Kunden findet sie das perfekte Zuhause. Doch ihr selbst fehlt seit der Scheidung von Mick (Mathias Harrebye-Brandt) die Nestwärme. Ihr Sohn Jayden (Oskar von Schönfels) leidet ebenfalls unter der neuen Situation und fühlt sich zwischen Mutter und Vater hin- und hergerissen. Dann trennen sich auch noch Bellas Eltern Elisabeth (Angelika Thomas) und Benjamin (Michael Mendl) - und konfrontieren ihre Tochter mit der nächsten Überraschung: Sie wollen Bellas idyllisch gelegenes Elternhaus in Marblehead verkaufen. Offenbar sind die beiden auf den gewitzten Makler Greg Petrosino hereingefallen, der unter fragwürdigen Bedingungen älteren Leuten ihre Immobilien abschwatzt. Während Bella dem gerissenen Greg das Handwerk legen will, versucht sie parallel die Ehe ihrer zerstrittenen Eltern zu kitten.

https://presseportal.zdf.de/pm/bellas-glueck

http://herzkino.zdf.de

http://twitter.com/ZDF

http://twitter.com/ZDFpresse

http://facebook.com/herzkino

Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/katiefforde

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell