Mainz (ots) - Mit zwei Sendungen meldet sich Markus Lanz aus dem Heiligen Land: Am Samstag, 24. Dezember 2016, 19.15 Uhr, im ZDF feiert er "Weihnachten in Bethlehem" mit internationalen Stars aus Klassik und Pop in der Katharinenkirche. Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, 12.35 Uhr, berichtet er in einer 60-minütigen ZDF-Reportage über seine "Begegnungen im Heiligen Land".

Millionen Christen feiern an Heiligabend die Geburt Jesu in Bethlehem. Aus der dortigen Katharinenkirche, die zum Gebäudekomplex der Geburtskirche gehört, und zum Teil aus der Geburtsgrotte selbst zeigt das ZDF ein Weihnachtskonzert. Auf dem Programm stehen Weihnachtsklassiker von "Stille Nacht" oder "Joy to the World" bis zu "Air" von Johann Sebastian Bach. Musical-Star Anna Maria Kaufmann, Sänger Rea Garvey, Sopranistin Nadine Sierra und Geiger Yury Revich werden begleitet vom palästinensischen Al Kamandjâti Orchester aus Ramallah. Erstmals im deutschen Fernsehen zu sehen ist der Päpstliche Chor der Sixtinischen Kapelle. Moderator Markus Lanz führt durch das Programm und stellt in kurzen Einspielfilmen Bethlehem und die Geburtskirche vor.

In seiner Reportage "Begegnungen im Heiligen Land" am ersten Weihnachtstag besucht Markus Lanz Orte von religiöser Bedeutung und trifft Menschen, die in einer von Krisen geschüttelten Region ihren eigenen, inneren Frieden gefunden haben: den jüdischen Grafiker Rami Elhanan, der seine 14-jährige Tochter durch einen Bombenanschlag verlor, und die junge palästinensische Mutter Manar Faraj, deren Großvater an einem Checkpoint von israelischen Soldaten erschossen wurde. Sie haben sich mit anderen Betroffenen in einem israelisch-arabischen Elternkreis organisiert, der für ein Ende der Gewalt eintritt. Auch Dr. Hiyam Marzouqa baut Brücken. In ihrem Kinderkrankenhaus in Bethlehem werden die kleinen Patienten unabhängig von Herkunft und Religionszugehörigkeit behandelt. Die israelische Bestseller-Autorin Zeruya Shalev ("Liebesleben") wurde bei einem Anschlag schwer verletzt. Sie spricht über Gewalt und Vergebung. Pater Nikodemus, Prior-Administrator der deutschen Benediktiner-Abtei auf dem Zionsberg, führt Lanz in die Geheimnisse Jerusalems ein. Auch den Ort der Taufe Jesu am Jordan sucht Lanz auf sowie das Abrahams-Grab in Hebron, das von Juden und Muslimen gleichermaßen verehrt wird.

