Mainz (ots) - Steven Gätjen ist der Mann fürs Kino. Er kennt die Stars, und die Stars kennen ihn - vom roten Teppich bei den Oscars und von vielen internationalen und nationalen Filmpremieren. Im ZDF-Kinomagazin "Gätjens großes Kino" am Donnerstag, 22. Dezember, 0.15 Uhr, präsentiert der leidenschaftliche Filmfan wieder Kinotipps für die jeweils nächsten vier Wochen und trifft die Macher und Stars.

In der dritten Folge von "Gätjens großes Kino" nimmt Steven Gätjen die Zuschauer mit auf große Weltraum-Abenteuer: Mit "Rogue One" und "Passengers" tauchen Kinofans ein in fremde Galaxien, und Moderator Steven Gätjen testet im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt die Schwerelosigkeit.

Gätjen spricht außerdem exklusiv mit Regisseur Wolfgang Petersen über die Neuauflage seiner Krimikomödie "Vier gegen die Bank" und stellt weitere sehenswerte Kino-Highlights wie "Assasin's Creed" und das Animationsfilm-Abenteuer "Vaiana" vor. Natürlich liefert diese galaktische Ausgabe von "Gätjens großes Kino" auch wieder Interviews mit den großen Hollywoodstars, wie zum Beispiel Michael Fassbender, Marion Cotillard, Chris Pratt und Jennifer Lawrence.

