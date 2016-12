Mainz (ots) -

Freitag, 9. Dezember 2016, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Minh-Khai Phan-Thi, Schauspielerin BGH-Urteil zu Pauschalreisen - Wer zahlt bei Unfall im Transferbus? Mick Wewers in Aktion - Festgenagelt: Ein neues Waschbecken Flusskrebse mit Safran und Chili - Kochen mit Armin Roßmeier Weihnachtsmarkt mal anders - So weihnachtet es in der Kleinstadt Virtual-Reality-Brillen im Check - Welche Trend-Brille taugt etwas? Erkältungsmythen unter der Lupe - Was hilft wirklich bei Erkältungen? Freitag, 9. Dezember 2016, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Winters Woche - Achim Winters ironischer Rückblick Freitag, 9. Dezember 2016, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Die Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und die Najas Mariella Ahrens auf dem Schloss - Zu Gast auf Bückeburg Freitag, 9. Dezember 22016, 23.00 Uhr Das Literarische Quartett Volker Weidermann, Christine Westermann, Maxim Biller sowie der heutige Gast Axel Hacke diskutieren über vier Neuerscheinungen. Joan Didion: "Sentimentale Reisen" John Fante: "1933 war ein schlimmes Jahr" Christoph Ransmayr: "Cox oder Der Lauf der Zeit" Lew Tolstoi: "Auferstehung" Das Literarische Quartett wird im Foyer des Berliner Ensembles mit Publikum aufgezeichnet. Die nächste Sendung findet am 3. März 2017 statt.

