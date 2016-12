Mainz (ots) - Montag, 5. Dezember 2016, 9.05 Uhr

Volle Kanne - Service täglich

Moderation: Nadine Krüger

Richtig spenden - So erkennt man seriöse Organisationen Heruntergefallene Lebensmittel essen? - Die 5-Sekunden-Regel Wildschweinmedaillons - Kochen mit Armin Roßmeier Weine zum Fest - Tipps von Steffen Schindler Hautpflege im Winter - Zarte Haut trotz Kälte und Heizung Christie's feiert Jubiläum - Das Auktionshaus wird 250

Montag, 5. Dezember 2016, 12.10 Uhr

drehscheibe

Moderation: Babette von Kienlin

Urteil Zugunglück Bad Aibling - Fahrdienstleiter droht Haftstrafe Rätsel um falschen Zebrastreifen - Fahrbahnmarkierung in Lüdinghausen Expedition Deutschland nach Kempfeld - Auf der Spur des Edelsteinschleifens

Montag, 5. Dezember 2016, 13.00 Uhr

ZDF-Mittagsmagazin

Moderation: Christina von Ungern-Sternberg

Österreich nach der Präsidentenwahl - Rechtsruck in der Alpenrepublik? Das Referendum in Italien - Muss Ministerpräsident Renzi gehen? Generationen-Clash auf Kuba - Jugend will "alte Zöpfe" abschneiden

Gast: Melanie Mühl, Expertin für Ernährungswahrheiten

Montag, 5. Dezember 2016, 17.45 Uhr

Leute heute

Moderation: Karen Webb

Staraufgebot in Berlin - Gala "Ein Herz für Kinder" Roland Kaiser wird geehrt - Verleihung des Bundesverdienstkreuzes Familienmensch Matthew McConaughey - Der Hollywoodstar über seine Kinder

Montag, 5. Dezember 2016, 19.25 Uhr

WISO

Moderation: Marcus Niehaves

WISO-Tipp:

Absicherung gegen Berufsunfähigkeit - Darauf sollten Sie achten

Fast jeder vierte Arbeitnehmer muss krankheitsbedingt vor Erreichen des Rentenalters seinen Beruf aufgeben. Viele dieser Menschen bekommen finanzielle Probleme, denn die Sozialsysteme sichern in diesem Fall kaum mehr als das schiere Überleben: Mit durchschnittlich 750 Euro ist selbst der Höchstsatz der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Arbeitnehmer, die nicht in diese Falle geraten wollen, müssen sich gegen eine Berufsunfähigkeit absichern. Dafür gibt es viele Wege, beispielsweise eine Berufsunfähigkeits-, eine Dread-Disease- oder eine Unfallversicherung. "WISO" erklärt, ab wann eine Absicherung gegen Berufsunfähigkeit für Arbeitnehmer sinnvoll sein kann. Wo holen man sich entsprechende Angebote, welche Klauseln sind wichtig? Welche Alternativen zur klassischen Berufsunfähigkeitsversicherung gibt es? Wer kann bei der Beratung helfen?

Weitere Themen:

Versicherung per App - Wenn's schnell gehen muss Weihnachtskerzen im Test - Discounter- oder Markenware? WISO-Spendenexperiment - Spenden für den schlechten Zweck

