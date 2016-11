"Das Rentendebakel": "ZDFzoom" über tiefe Risse in der Altersvorsorge

Wütende Rentner demonstrieren in Berlin gegen Rentenkürzungen und Zusatzbelastungen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Patrick Meyer-Clement" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Die drei Säulen der Altersvorsorge haben tiefe Risse: Die gesetzliche Rente reicht nicht mehr, das Riester-Modell gilt als gescheitert, und die Vorsorge über die Betriebsrente bröckelt. "ZDFzoom" beleuchtet am Mittwoch, 16. November 2016, 22.45 Uhr, "das Rentendebakel".

Nur 47 Prozent der Geringverdiener haben überhaupt eine Betriebsrente. Die Regierung will dies ändern und neue Anreize für Unternehmen schaffen, eine Betriebsrente einzurichten. Dazu soll es unter anderem staatliche Zuschüsse geben. Mit einem Zuschuss von 144 Euro pro Jahr will man zum Beispiel einen zusätzlichen Anreiz schaffen. Gerade Minijobber oder Geringverdiener haben ein Problem, sich zusätzlich noch fürs Alter abzusichern - es droht die Altersarmut. Um die Versorgungslücke zu schließen, sollen künftig mehr Menschen in eine Betriebsrente einzahlen. Eine Befreiung von Steuern und Sozialabgaben ist im Gespräch. Auch sollen die Unternehmen in Zukunft nicht mehr die Höhe der Betriebsrenten garantieren müssen.

"ZDFzoom" nimmt die Pläne der Bundesregierung unter die Lupe und geht der Frage nach: Kann die geplante Rentenreform die Versorgungslücke schließen oder ist sie nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Filmautor Detlef Schwarzer trifft Menschen, die von Altersarmut und einer zu niedrigen Rente betroffen sind, sowie Unternehmer, die durch die hohen Betriebsrentenzahlungen Insolvenz anmelden mussten.

