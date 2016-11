ZDFinfo-Programmänderung

Mainz (ots) -

Woche 45/16 Samstag, 05.11. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.35 ZDFzoom USA - Die gekaufte Demokratie? USA 2016 10.20 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.05 Like or Dislike? Youtuber Dner im US-Wahlkampf USA 2016 11.10 ZDF-History Deutschland - Deine Werbung Deutschland 2011 11.50 ZDF-History Krieg der Zeichner Deutschland 2015 12.20 Terra X Deutschlands Supergrabungen (1) Deutschland 2012 13.05 Terra X Deutschlands Supergrabungen (2) Deutschland 2012 13.50 Terra X Deutschland-Saga Woher wir kommen Deutschland 2014 14.35 Terra X Deutschland-Saga Was uns eint Deutschland 2014 15.20 Terra X Deutschland-Saga Wovon wir schwärmen Deutschland 2014 16.05 Terra X Deutschland-Saga Wonach wir suchen Deutschland 2015 16.50 Terra X Deutschland-Saga Was uns antreibt Deutschland 2015 17.35 Terra X Deutschland-Saga Wer wir sind Deutschland 2015 18.20 ZDF-History Deutschlands Superreiche Deutschland 2015 19.05 ZDF-History Die letzten Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Deutschland 2014 (weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 23.10 Terra X Deutschlands Supergrabungen (1) Deutschland 2012 (weiterer Ablauf ab 23.50 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 0.35 Terra X Deutschland-Saga Woher wir kommen Deutschland 2014 (weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 2.45 Terra X Deutschland-Saga Wonach wir suchen Deutschland 2015 3.30 Terra X Deutschland-Saga Was uns antreibt Deutschland 2015 (weiterer Ablauf ab 4.10 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.55 heute-show Sonntag, 06.11. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.25 Hochbetrieb auf dem Autohof Zweite Heimat für Trucker Deutschland 2015 9.10 ZDF.reportage Bratwurst, Bier und Bella Italia Deutsche Urlauber im Camping-Himmel Deutschland 2016 (weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.55 Tatort Urlaub Abzocke im Ferienparadies 12.40 ZDF.reportage Sonne, Strand und Stress Reiseleiter auf Mallorca Deutschland 2015 13.10 Abzocke Kaffeefahrt Eingeladen und ausgenommen Deutschland 2016 13.55 Der WISO Oma-Trick Abzocker in der Falle Deutschland 2013 (weiterer Ablauf ab 14.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 2.05 Tödliche Rennen - Raser in der Stadt Deutschland 2015 (weiterer Ablauf ab 2.45 Uhr wie vorgesehen) Montag, 07.11. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.25 Sehnsucht Wilder Westen Auf dem Pferderücken durch Nordamerika USA 2015 7.10 Die geheime Welt der Ozeane Golf von Kalifornien 7.55 Die geheime Welt der Ozeane Am Rande der Antarktis 8.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.40 Die geheime Welt der Ozeane Rotes Meer 9.25 Die geheime Welt der Ozeane Atlantik 10.10 Die geheime Welt der Ozeane Indischer Ozean 10.55 Die geheime Welt der Ozeane Afrikanische Ostküste 11.40 Die geheime Welt der Ozeane Mittelmeer 12.25 Die geheime Welt der Ozeane Arktisches Meer 13.10 Megablitze - Hochspannung am Himmel 13.55 Operation Cloud Lab - Das Wolkenlabor Wolkenjäger Großbritannien 2014 14.40 Operation Cloud Lab - Das Wolkenlabor Der Himmel lebt Großbritannien 2014 15.25 Wild Weather Die Macht der Extrem-Temperaturen Deutschland 2015 16.10 Tödliche Tornados - Die Macht der Monsterstürme 16.55 ZDF-History Die Todeswelle - Tsunami 2004 Deutschland 2011 17.35 Welt unter Wasser Der Untergang des Blauen Planeten 18.25 Leschs Kosmos Supermacht Wetter Deutschland 2015 18.50 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Tokio Deutschland 2016 19.25 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Paris Deutschland 2016 (weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 0.35 heute-journal (weiterer Ablauf ab 1.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur beachten: 1.45 US- Wahl 2016 Barack Obama - die unvollendete Präsidentschaft USA 2016 "Wethepeople: Clinton oder Trump" entfällt 2.30 Duell ums Weiße Haus (weiterer Ablauf ab 3.55 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 10.11. Bitte Programmänderung beachten: 22.25 Downloaded - Die Napster-Story "Dschihad 2.0 - Islamistische Propaganda im Netz" entfällt 23.10 Schöne neue Welt Wie Silicon Valley unsere Zukunft bestimmt Deutschland/USA 2016 "Frankreich und der Terror" entfällt 0.05 Die Roboter-Revolution Wie Computer uns arbeitslos machen Großbritannien 2015 "Bomben in Brüssel - Die Attentäter aus Molenbeek" entfällt (weiterer Ablauf ab 0.35 Uhr wie vorgesehen)

