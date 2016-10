Mainz (ots) -

Mittwoch, 19. Oktober 2016, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Wigald Boning, Moderator und Autor Crowdworking - Mikrojobs im Internet - Chance oder Ausbeutung? Glutenfreie Nudeln mit feuriger Sauce - Kochen mit Armin Roßmeier Baby mit drei Eltern - Neue Methode in der Gentechnik Von "O" bis "O" - Reifenwechsel leicht gemacht Verstrahlte Pilze - Pilze immer noch radioaktiv belastet? Mittwoch, 19. Oktober 2016, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Handwerk in Deutschland - Hippe Brotsorten voll im Trend Glück im Doppelpack - Schornsteinfeger in Hamburg Expedition Deutschland: Wanzleben - Ein Café als zweites Zuhause Mittwoch, 19. Oktober 2016, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Königlicher Besuch in Frankfurt - Willem-Alexander bei der Buchmesse Michael Mendl spielt Merlin - Rolle in der Rockoper "Excalibur" Neues von Michael Bublé - Der Superstar besucht Berlin

