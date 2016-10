Mainz (ots) -

Dienstag, 18. Oktober 2016, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Teuer, unpünktlich und überfüllt? - Der große Bahn-Check aus Kundensicht Kochen mit Quitten - Rezepte von Armin Roßmeier Problemfall Pubertät - Eltern-Kind-Beziehung neu justieren Flausch und Oversize - Modetrends für Herbst und Winter Gäste: Oliver Korittke, Schauspieler Status Quo, Band Dienstag, 18. Oktober 2016, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Schwarzbuch 2016 - Steuerverschwendung Expedition: Nesse-Apfelstädt - Rückwarts gehen auf Kommando Mobile Reifenwechsler - Ungewöhnliches Startup in Hamburg Dienstag, 18. Oktober 2016, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Familie sucht Eigenheim - Finden sie heute ihr Traumhaus? Dienstag, 18. Oktober 2016, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Neues von Ben Affleck - Kinofilm "The Accountant" Supermodel Karlie Kloss - Porträt der Amerikanerin Promis und Liebes-Tattoos - Wohin damit nach der Trennung? Dienstag, 18. Oktober 2016, 21.00 Uhr Frontal 21 Moderation: Ilka Brecht Bahn-Kollisionen - Der vermeidbare Tod auf der Schiene Bei der Kollision zweier Regionalzüge bei Bad Aibling sterben im Februar 2016 zwölf Menschen, mehr als 80 werden verletzt. Obwohl die Eisenbahn zu den sichersten Verkehrsmitteln zählt, sterben in Europa immer wieder Menschen bei Zugkollisionen auf eingleisigen Strecken - und es entsteht Sachschaden in mehrstelliger Millionenhöhe. Das Unglück von Bad Aibling war nach bisherigen Erkenntnissen die tragische Folge menschlichen Fehlverhaltens. Jetzt stellt sich allerdings heraus: Der Betreiber der Bahn hatte schon 2011 ein neues Sicherheitssystem getestet, das den Unfall hätte verhindern können. Doch bis heute wird diese Technik nicht eingesetzt. Auch andere Unternehmen, allen voran die Deutsche Bahn, ignorieren das zusätzliche Sicherheitssystem bislang. Politik und Bahnindustrie setzen stattdessen auf ein anderes System. Das European Train Control System (ETCS) soll den europäischen Zugverkehr schneller und auch sicherer machen. Doch der Zeitplan für die Einführung verschiebt sich immer weiter nach hinten. Experten kritisieren das System zudem als zu teuer und fehleranfällig. Und außerdem soll das System ausgerechnet auf den besonders gefährdeten Nebenstrecken auf absehbare Zeit nicht eingesetzt werden. "Frontal 21" über Bahn-Kollisionen und den vermeidbaren Tod auf der Schiene. Bomben auf Krankenhäuser in Syrien - Gezielte Angriffe aufs Völkerrecht Das Bombardieren von Krankenhäusern oder eines Hilfskonvois in Syrien gilt gemäß der Genfer Konvention als Kriegsverbrechen. Nach Angaben der Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" wurden allein im vergangenen Monat im belagerten Ostteil von Aleppo mindestens fünf Krankenwagen bei Luftangriffen getroffen, zwei davon komplett zerstört. Die Angriffe gegen Zivilisten und Gesundheitseinrichtungen haben Folgen: Inzwischen versorgen nur noch rund 30 Ärzte schätzungsweise 250 000 Einwohner - unter menschenunwürdigen Bedingungen. In Syrien werde das Völkerrecht mit Füßen getreten, klagt Professor Robin Geiß an. "Wir haben auch Giftgasangriffe in Syrien gesehen, also die No-Gos des Völkerrechts sind da erfüllt." Das bleibe weitgehend folgen- und sanktionslos, kritisiert der Völkerrechtler, der an der Universität Glasgow in Großbritannien lehrt. "Wenn wir hier nicht entschiedener eingreifen, könnte Aleppo tatsächlich zum Vorbild werden für zukünftige Kriege und könnte Nachahmer finden." "Frontal 21" sprach mit Ärzten, die immer noch in Syrien arbeiten oder die versuchen, unter Lebensgefahr Medikamente und medizinische Apparate in das Kriegsgebiet zu bringen. Diesel-Abgasskandal - Wie tief ist Bosch verstrickt? Der Autozulieferer Bosch scheint tiefer im Diesel-Abgasskandal verstrickt zu sein als bislang bekannt. Das Unternehmen hatte Motorsteuergeräte und Software für VW-Modelle mit illegaler Abschalteinrichtung für den US-Markt geliefert und sieht sich deshalb Zivilklagen in den USA ausgesetzt. Jetzt zeigen Recherchen von "Frontal 21", dass die Zulieferfirma die Motorsteuerung auch für Dieselautos anderer Hersteller geliefert hat, denen die Verwendung von Abschalteinrichtungen vorgeworfen wird. "Frontal 21" geht der Frage nach, was Bosch von der Verwendung der Abschalteinrichtungen wusste.

