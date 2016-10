ZDF-Nachhaltigkeitsbericht zu gesellschaftlichem Engagement und unternehmerischer Verantwortung

Mainz (ots) - Als erster öffentlich-rechtlicher Sender in Deutschland hat das ZDF einen Bericht zur Nachhaltigkeit veröffentlicht, der dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex entspricht. Das ZDF stellte den Bericht über sein gesellschaftliches Engagement und seine unternehmerische Verantwortung am Freitag in Mainz dem Fernsehrat vor.

Unter dem Titel "Verbindlich Werte vermitteln" zeigt er die Vielfalt der Senderfamilie in ihrem gesellschaftlichen, sozialen und ökologischen Handeln, auch über das Programmliche hinaus. Intendant Dr. Thomas Bellut: "Das ZDF engagiert sich für Nachhaltigkeit, auch um in seinem Programm glaubwürdig zu sein."

Im Unternehmensteil des Berichts folgt das ZDF den Kriterien des von der Bundesregierung berufenen Rates für Nachhaltige Entwicklung. Es informiert transparent über Aktivitäten der Senderfamilie in den Bereichen Strategie, Prozessmanagement, Umwelt und Gesellschaft. Damit sieht das ZDF sich auch gut vorbereitet auf die EU-Berichtspflicht, die bestimmte Unternehmen ab 2017 zur Berichterstattung nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen anhält.

Der ZDF-Nachhaltigkeitsbericht steht unter dem Link engagement.zdf.de zur Verfügung.

http://twitter.com/ZDFpresse

Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind ab 15.00 Uhr erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehrat

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell