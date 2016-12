Baden-Baden (ots) - Für die Action-Komödie "Hot Dog" stehen Til Schweiger und Matthias Schweighöfer derzeit erneut gemeinsam vor der Kamera. Wer die beiden Superstars des deutschen Films hautnah bei ihrer Arbeit erleben möchte, hat bei United Charity die Möglichkeit dazu. Denn Europas größtes Charity-Auktionsportal versteigert zu Weihnachten einen unvergesslichen Tag am Set der neuen Til Schweiger-Produktion.

Bis einen Tag vor Heiligabend gibt es auf www.unitedcharity.de die Chance, auf dieses spektakuläre Star-Treffen für zwei Personen zu bieten. Die glücklichen Auktionsgewinner dürfen die Schauspieler exklusiv am Set besuchen und sie bei Dreharbeiten in Berlin, Brandenburg oder Schleswig-Holstein einen Tag lang hautnah begleiten. Garantiert ist ein einzigartiger Blick hinter die Kulissen einer Kino-Produktion, den sonst nur ganz wenige erhalten!

Der Auktionserlös fließt an die Til Schweiger Foundation, die die Chancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher verbessern will.

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 6,1 Millionen Euro ersteigert. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.

