Österreichs Bundespräsident a.D. versteigert sich / United Charity bietet Chance auf exklusives Treffen mit Dr. Heinz Fischer / Erlös kommt zu 100 Prozent Wiens mobilem Kinderhospiz MOMO zugute

Baden-Baden (ots) - Parallel zur aktuellen Bundespräsidentschaftswahl in Österreich versteigert United Charity, Europas größtes Charity-Auktionsportal, exklusiv ein Treffen mit dem ehemaligen österreichischen Staatsoberhaupt Dr. Heinz Fischer. Der Erlös aus der Auktion fließt zu 100 Prozent an Wiens mobiles Kinderhospiz MOMO.

Auf www.unitedcharity.de besteht demnach die einmalige Gelegenheit, Dr. Heinz Fischer ganz privat kennenzulernen. Der Auktionsgewinner kann Österreichs Bundespräsident a.D. (2004-2016) und seine Frau Margit gemeinsam mit drei Begleitpersonen zuhause besuchen und sich mit dem prominenten Politiker-Ehepaar in entspannter Atmosphäre austauschen.

Zusätzliche Unterstützung erhält Wiens mobiles Kinderhospiz MOMO von weiteren bekannten Österreichern: So versteigert Ski-Ass Marcel Hirscher seinen getragenen und signierten Rennanzug, während Spitzenkoch Christian Domschitz einem glücklichen Bieter die Möglichkeit gibt, einen Tag an seiner Seite zu verbringen.

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 5,9 Millionen Euro ersteigert. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.

