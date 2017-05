EANS-Adhoc: Josef Manner & Comp. AG /

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Sonstiges/Börsezulassung Namensaktien 10.05.2017 Die Josef Manner & Comp. AG teilt mit, dass die Wiener Börse AG an die Gesellschaft herangetreten ist und mit der Gesellschaft die Voraussetzungen über die Notierungszulassung der Namensaktien zum Handel bzw. den Entzug der Notierungszulassung der Namensaktien diskutiert hat. Die Gesellschaft hat derzeit keine Absicht ein Delisting der Aktien selbst durchzuführen und will auch vermeiden, dass die Wiener Börse AG einen bescheidmäßigen Entzug der Notierungszulassung der Namensaktien verfügt. Nicht ausgeschlossen werden kann aber, dass die Namensaktien aufgrund der derzeitigen Verwahrung ihre Notierungszulassung verlieren. Rückfragehinweis: ISIN AT 0000 728 209 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Mag. Karin Steinhart Tel.: +43 1 48822 3650 E-Mail: k.steinhart@manner.com Investor Relations Mag. Bernhard Neckhaim Tel.: +43 1 48822 3200 E-Mail: b.neckhaim@manner.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Josef Manner & Comp. AG Wilhelminenstraße 6 A-1171 Wien Telefon: +43 148822 3291 FAX: +43 1 486 21 55 Email: a.kunzmann@manner.com WWW: www.manner.com Branche: Lebensmittel ISIN: AT0000728209 Indizes: Standard Market Auction Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch