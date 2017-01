-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Sonstiges/Verträge 31.01.2017 Die Josef Manner & Comp. AG plant, im Jahr 2017 ihre Mitarbeiter am Grundkapital im Rahmen eines Mitarbeiterprogramms zu beteiligen. Die Details des Mitarbeiterprogramms werden noch festgelegt und nach Beschlussfassung durch den Vorstand den gesetzlichen Vorgaben entsprechend veröffentlicht werden. Für die Umsetzung des möglichen Mitarbeiterprogramms hat die Josef Manner & Comp. AG am 31.01.2017 einen Optionsvertrag mit der Privatstiftung Manner über 77.200 Stück Namensaktien (dies entspricht einem Anteil am Grundkapital von 4,08%) abgeschlossen. Die Josef Manner & Comp. AG wird eine entsprechende Beteiligungsmeldung gemäß den §§ 91 ff BörseG zeitgerecht veröffentlichen. Anhänge zur Meldung: ---------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/us/ARsP201d Rückfragehinweis: ISIN AT 0000 728 209 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Mag. Karin Steinhart Tel.: +43 1 48822 3650 E-Mail: k.steinhart@manner.com Investor Relations Mag. Bernhard Neckhaim Tel.: +43 1 48822 3200 E-Mail: b.neckhaim@manner.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: ---------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/us/ARsP201d Emittent: Josef Manner & Comp. AG Wilhelminenstraße 6 A-1171 Wien Telefon: +43 148822 3291 FAX: +43 1 486 21 55 Email: a.kunzmann@manner.com WWW: www.manner.com Branche: Lebensmittel ISIN: AT0000728209 Indizes: Standard Market Auction Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch