Den Sommer in den Gärten von Schloss Trauttmansdorff erleben

Meran (ots) - Der Sommer steht in den Gärten von Schloss Trauttmansdorff in Meran, Südtirol im Zeichen der Fülle: Vielfarbige Blumenbeete, duftende englische Rosen und südländische Exoten wie Oleander und Seidenakazie modellieren einen farbenfrohen Reigen. Exotische Lotosblumen weben einen Blumenteppich auf das Wasser des Seerosenteichs, während unterhalb des Schlosses kugelig geschnittene Lavendelsträucher erblühen.

Im Sommer verwandeln sich die Gärten in einen Schauplatz für zahlreiche Veranstaltungen. An den Sommerabenden finden im beleuchteten Amphitheater rund um den Seerosenteich die "Gartennächte" - Konzerte mit Musikerinnen und Musikern aus aller Welt - statt. Die Konzertreihe unter freiem Himmel zählt mittlerweile zu den renommiertesten World-Music-Festivals in Norditalien.

Unter dem Motto "Trauttmansdorff nach Feierabend" bleiben die Gärten an den Freitagen im Juni, Juli und August bis 23 Uhr geöffnet. Die Freitagabendführungen zeigen Facetten des Gartens im milden Abendlicht und können mit einem Abendessen im Restaurant Schlossgarten abgerundet werden. Für die abendliche Entspannung nach Feierabend sorgt ein langer Aperitif im Palmencafé am Seerosenteich mit junger Südtiroler Live-Musik.

Wer die Gärten lieber am Tage erkunden möchte, den erwartet an den Sonntagen im Juni und am ersten Sonntag im Juli ein majestätisches Frühstück auf der Sissi-Terrasse, wo einst schon Kaiserin Elisabeth flanierte. Anschließend können die über 80 Gartenlandschaften erkundigt werden. Die Spazierwege der Gärten führen durch vier verschiedene Gartenwelten mit Pflanzen aus aller Welt, zahlreichen Erlebnisstationen, Künstlerpavillons und Themengärten.

