Innovationen für die Immobilienwirtschaft: Internationaler PropTech Innovation Award geht an den Start

Berlin (ots) - Union Investment und GTEC zeichnen die besten Start-up-Ideen für die Immobilienwelt von morgen aus

Digitale Technologien lassen für die Immobilienwirtschaft einen Innovationsschub erwarten, der in kundenorientierteren Lösungen, neuen Produkten und effizienteren Prozessen zum Ausdruck kommen wird. Der PropTech Innovation Award, initiiert von Union Investment und dem German Tech Entrepreneurship Center (GTEC) in Berlin, will diese spannende Entwicklung gezielt fördern. Im Rahmen dieses ersten weltweiten PropTech-Wettbewerbes werden die besten Start-up-Ideen für die Immobilienwelt von morgen gesucht. Mit einem Preisgeld von insgesamt 35.000 Euro zeichnet der PropTech Innovation Award Ansätze, Prototypen und Geschäftsmodelle aus, die durch ihre hohe Innovationskraft ein Beispiel geben für die vielfältigen Chancen des digitalen Wandels in der Immobilienwirtschaft.

"Die neuen Technologien bergen ein immenses Potential für effizientere Geschäftsprozesse und erfolgreiche neue Geschäftsmodelle. Mit dem PropTech Innovation Award möchten wir das Bewusstsein der Immobilienwirtschaft für das Innovationspotential der Digitalisierung schärfen und die Brücke zwischen der etablierten und der neuen Real Estate Economy schlagen", sagt Dr. Reinhard Kutscher, Vorsitzender der Geschäftsführung der Union Investment Real Estate GmbH.

Die Preisträger erhalten neben der finanziellen Unterstützung auch die Chance des Zugangs zum GTEC Lab in Berlin. Das zwölfmonatige Förderprogramm umfasst neben der Beratung in Rechts-, Steuer- und Businessfragen den Zugang zum internationalen Investoren- und Beraternetzwerk von GTEC. Die öffentliche Preisverleihung in der Start-up-Hauptstadt Berlin bietet den Nominees der Shortlist zudem eine publikumswirksame Plattform zur Darstellung ihrer Anwendungen und Entwicklungen.

Die Bewerbungsphase für den PropTech Innovation Award läuft vom 1. November 2016 bis zum 15. März 2017. Die Gewinner werden in einem mehrstufigen Auswahlverfahren ermittelt und von einer Fachjury ausgewählt. Informationen und Bewerbung unter http://gtec.berlin/proptech2017/

Der PropTech Innovation Award ist Bestandteil einer strategischen Kooperation von Union Investment mit dem German Tech Entrepreneurship Center. Die im Juli 2016 vereinbarte Zusammenarbeit mit GTEC bietet Union Investment die Möglichkeit zur agilen Umsetzung ausgewählter Innovationen. Darüber hinaus zielt die Kooperation auf die Vernetzung mit Startup-Unternehmen und den industrieübergreifenden Austausch mit anderen GTEC-Partnern ab. "Der PropTech Innovation Award markiert den Start einer spannenden Zusammenarbeit von GTEC und Union Investment, und wir freuen uns darauf, gemeinsam die Zukunft der digitalen Welt mit zu gestalten", sagt Benjamin Rohé, Managing Director von GTEC.

