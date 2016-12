Konflikte: Wie drüber reden gelingt - Fünf Tipps / Die Verwendung der Infografik ist nur im redaktionellen Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung gestattet. Die Verwendung der Infografik ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: BGW. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/77149 / Die ... Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Ob im Beruf oder im Privaten: Konflikte sollte man nicht schwelen lassen, sondern offen und sachlich ansprechen, rät die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW). Konstruktiv miteinander zu reden ist in solchen Situationen gar nicht so einfach. Die BGW gibt fünf Tipps, wie es gelingt.

Tipp 1: Dem Gegenüber eine eigene Sichtweise zugestehen

Konflikte beruhen meist auf unterschiedlichen Interessen, Vorstellungen oder Meinungen, die sich - scheinbar oder tatsächlich - nicht miteinander vereinbaren lassen. "Es gibt hier in der Regel kein objektives Richtig oder Falsch, sondern vielmehr verschiedene Sichtweisen auf ein Thema", erklärt Sabine Gregersen, Psychologin bei der BGW. "Dementsprechend geht es im Konfliktgespräch nicht ums Rechthaben, sondern ums gemeinsame Weiterkommen. Sich das klarzumachen, ist der erste Schritt zu einer Lösung."

Tipp 2: Aktiv zuhören

In einem Konfliktgespräch kommt es zunächst darauf an, die Position des Gegenübers in Ruhe anzuhören und zu verstehen zu versuchen. Das schafft Vertrauen und hilft beim Finden eines gemeinsamen Weges. Kern eines solchen aktiven Zuhörens ist, das Gehörte mit eigenen Worten zu wiederholen: "Ich habe verstanden, dass..." So lassen sich Missverständnisse vermeiden. "Hilfreich ist auch Blickkontakt", fügt Gregersen hinzu. "Die gerade sprechende Person anzusehen, unterstreicht das aufmerksame Zuhören."

Tipp 3: Killerphrasen vermeiden

Gift für ein Konfliktgespräch sind sogenannte Killerphrasen wie etwa Verallgemeinerungen oder Schuldzuweisungen, Du-Botschaften und Recht haben wollen. Sätze wie: "Das machst Du immer so, das ist echt typisch für Dich!" oder "Da irrst Du Dich!" helfen nicht weiter. Ebenso Totschlagargumente wie: "Das kann man nicht ändern, das haben wir schon immer so gemacht." Auf Ironie und Sarkasmus verzichtet man ebenfalls besser.

Tipp 4: Ich-Botschaften senden

Stattdessen kommt es gerade in Konfliktgesprächen darauf an, die eigenen Interessen, Vorstellungen, Meinungen und Gefühle in der Ich-Form zu schildern, ohne dem Gegenüber dabei Vorwürfe zu machen oder versteckte Du-Botschaften zu senden. "Das ist gar nicht so einfach", erklärt Gregersen, "aber man kann es üben." Der Satz "Ich finde, dass Du unzuverlässig bist", ist zum Beispiel noch keine Ich-Botschaft. Besser wäre etwa: "Es stört mich, wenn Vereinbarungen nicht umgesetzt werden. Ich wünsche mir, dass wir hier gemeinsam Verbesserungen erreichen."

Tipp 5: Miteinander statt übereinander sprechen

Oft wird bei Meinungsverschiedenheiten hinter dem Rücken negativ über Dritte gesprochen. Darunter leidet nicht nur die betreffende Person, sondern auch das vertrauensvolle Miteinander in der gesamten Gruppe. Gregersen rät, sich grundsätzlich nicht an Klatsch und Tratsch über andere zu beteiligen. "Wenn man mitbekommt, dass da ein Konflikt schwelt, plädiert man am besten dafür, dass die Betroffenen miteinander statt übereinander sprechen", empfiehlt die Psychologin. "Und selbst beim solchen Anregen eines Konfliktgesprächs können aktives Zuhören und Ich-Botschaften hilfreich sein."

