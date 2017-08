innogy baut Windpark Sommerland nach Onshore-Auktionserfolg

Errichtungsarbeiten im Windpark Sommerland im Jahr 2016. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/76707 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Innogy SE/Jens Meyer, innogy SE" Bild-Infos Download

Essen (ots) - Repowering-Projekt Sommerland liegt in höchst wettbewerbsintensiver Netzausbauregion Schleswig-Holstein

- Leistungsstarker Partner für Entwicklung und Betrieb von Windprojekten

innogy startet diese Woche mit dem Bau eines Repowering-Projektes in der Gemeinde Sommerland. Mit diesem Projekt hatte innogy erfolgreich an der ersten Onshore-Auktion in Deutschland teilgenommen. Der Windpark Sommerland entsteht in der höchst wettbewerbsintensiven Netzausbauregion Schleswig-Holstein, in der der Ausbau der Windenergie zusätzlich begrenzt ist. Die Inbetriebnahme der Anlagen ist für Frühjahr 2018 geplant.

Hans Bünting, Vorstand Erneuerbare Energien der innogy SE, erklärt: "Wir hatten in der ersten deutschen Onshore-Auktion eines der wettbewerbsfähigsten Gebote vorgelegt und waren als einer von ganz wenigen Projektierern mit einem eigenen Projekt erfolgreich. Schließlich entfielen 96 Prozent des Zuschlagsvolumens auf Bürgerenergiegesellschaften. Damit haben wir bewiesen, dass wir uns auch in einem sehr kompetitiven Marktumfeld erfolgreich behaupten können."

Mit Projekten wie dem Windpark Sommerland erweitert innogy sein europäisches Onshore-Wind-Portfolio von über 1.900 Megawatt sukzessive. Das Unternehmen entwickelt, errichtet und betreibt Windenergieanlagen in den bestehenden Kernmärkten und darüber hinaus. "Diese Expertise bieten wir auch unseren Partnern an: Wir bringen vielversprechende Projekte durch die Auktion, starten zügig mit dem Bau und nehmen die Anlagen wenige Monate darauf in Betrieb - so wie in Sommerland", ergänzt Bünting.

Repowering Windpark Sommerland

innogy betreibt in der schleswig-holsteinischen Gemeinde Sommerland vier 1,5 MW-Windenergieanlagen. Diese älteren Anlagen werden durch drei moderne 2-MW-Anlagen des Herstellers Senvion ersetzt. Die installierte Gesamtleistung des Repowering-Projektes beträgt sechs Megawatt. Das Projekt wurde im März 2017 genehmigt. Die Nabenhöhe beträgt ebenso wie der Rotordurchmesser 100 Meter.

Bereits im vergangenen Jahr hatte innogy in Sommerland drei baugleiche Anlagen errichtet. Die Genehmigung und Rechte einer vierten Anlage hatte innogy an die "Bürgerwindpark Sommerland Verwaltungs GmbH" verkauft, die ihre Anlage in Eigenregie errichtet hat.

Der innogy Windpark Sommerland wird nach dem Repowering insgesamt über sechs Anlagen mit einer installierten Gesamtleistung von zwölf Megawatt verfügen und rechnerisch rund 16.000 Haushalte mit grünem Strom versorgen.

Über die innogy SE

Die innogy SE ist das führende deutsche Energieunternehmen mit einem Umsatz von rund 44 Milliarden Euro (2016), mehr als 40.000 Mitarbeitern und Aktivitäten in 16 europäischen Ländern. Mit ihren drei Geschäftsfeldern Netz & Infrastruktur, Vertrieb und Erneuerbare Energien adressiert die innogy SE die Anforderungen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt.

Erneuerbare Energien

innogy ist bei der Offshore-Windkraft mit einer installierten Kapazität von über 900 Megawatt und bei Onshore-Wind mit mehr als 1900 Megawatt einer der großen Betreiber in Europa. Wir planen, errichten und betreiben Anlagen für die Stromerzeugung und Energiegewinnung aus regenerativen Quellen. Unser Ziel ist der zügige weitere Ausbau der erneuerbaren Energien, aus eigener Kraft und mit Partnern. So können wir die Energiewende gemeinsam stemmen. Besonders stark sind wir momentan in unserem Heimatmarkt Deutschland vertreten, gefolgt von Großbritannien, Spanien, den Niederlanden und Polen. Derzeit konzentrieren wir uns darauf, unsere Aktivitäten im Bereich On- und Offshore-Wind weiter auszubauen. Zudem planen wir den Einstieg in neue Regionen wie die USA und neue Technologien, etwa die Errichtung großer Freiflächen-Solarkraftwerke.

