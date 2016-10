Rententag von "ARD-Buffet" und "Kaffee oder Tee"

Zu allen Fragen rund um die Rente gibt es am Donnerstag, 3. November 2016, im Rahmen der ARD-Themenwoche "Zukunft der Arbeit" einen gemeinsamen Rententag von »ARD-Buffet« im Ersten und »Kaffee oder Tee« im SWR Fernsehen. Zuschauer-Hotline von 11 bis 18 Uhr Experten der Deutschen Rentenversicherung beantworten Fragen: Reinhold Thiede live im ... Bild-Infos Download

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 3. November 2016, im Ersten und im SWR Fernsehen / Im Rahmen der ARD-Themenwoche "Zukunft der Arbeit"

Zu allen Fragen rund um die Rente gibt es am Donnerstag, 3. November 2016, im Rahmen der ARD-Themenwoche "Zukunft der Arbeit" einen gemeinsamen Rententag von "ARD-Buffet" im Ersten und "Kaffee oder Tee - Der SWR Nachmittag" im SWR Fernsehen.

Im Mittelpunkt des gemeinsamen Rententags beider Sendungen stehen die Fragen der Zuschauer: Früher in Rente gehen, aber wie? Wie kann man die Rente aufstocken? Wann drohen Abschläge? Wie sieht es mit einem Zuverdienst während der Rente aus? Was ändert sich mit der Flexi-Rente? Was tun bei Erwerbsminderung? Die Zuschauer können sich per Mail, Telefon und im Chat live daran beteiligen.

Zuschauer-Hotline von 11 bis 18 Uhr

Experten der Deutschen Rentenversicherung beantworten Fragen: Reinhold Thiede live im "ARD-Buffet" und Wilhelm Schild live in "Kaffee oder Tee - Der SWR Nachmittag". Außerdem stehen den Zuschauern von 11 Uhr bis 18 Uhr auf einer Hotline den ganzen Tag lang weitere Experten der Deutschen Rentenversicherung am Telefon zur Verfügung. Zusätzlich werden rund um die beiden Sendungen Chats mit Experten im Internet angeboten.

Moderation: Holger Wienpahl ("ARD-Buffet"), Jens Hübschen ("Kaffee oder Tee - Der SWR Nachmittag")

"ARD-Buffet": montags bis freitags 12:15 bis 13 Uhr, Das Erste "Kaffee oder Tee - Der SWR Nachmittag": montags bis freitags 16:05 bis 18 Uhr, SWR Fernsehen

