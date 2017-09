Handelsblatt beruft Sebastian Matthes in die Chefredaktion

Düsseldorf (ots) - Das Handelsblatt erweitert seine Chefredaktion um den renommierten Wirtschaftsjournalist und Digitalexperten Sebastian Matthes (40): Als Stellvertreter von Handelsblatt-Chefredakteur Sven Afhüppe und Head of Digital ist er spätestens im ersten Quartal 2018 vor allem für die journalistische Weiterentwicklung der digitalen Angebote des Handelsblatts verantwortlich. Der Handelsblatt-Chefredaktion gehören zudem die beiden stellvertretenden Chefredakteure Peter Brors und Thomas Tuma an.

In seiner künftigen Funktion soll Matthes die digitalen Angebote des Handelsblatts zusammen mit Gerrit Schumann, Chief Digital Officer der Verlagsgruppe Handelsblatt, und die Printausgabe des Handelsblatts inhaltlich und strategisch weiterentwickeln.

Seine ausgeprägte Digital-Expertise hat Matthes in den vergangenen Jahren in dem internationalen News-Netzwerk der "HuffPost" (ehemals Huffington Post) unter Beweis gestellt: Als Chefredakteur der deutschen "HuffPost" ist es ihm gelungen, das Online-Portal unter den reichweitenstärksten Newsportalen des Landes zu platzieren und zu einer der bekanntesten Interaktions-Plattformen Deutschlands auszubauen.

Handelsblatt-Chefredakteur Sven Afhüppe: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Sebastian Matthes einen hervorragenden Journalisten und ausgewiesenen Digitalexperten gewinnen konnten. Er ist der richtige Mann für diese wichtige Position. Mit ihm an der Spitze wollen wir unsere Bezahl-Modelle weiter ausbauen und unsere Leserinnen und Leser im Zeitalter der Digitalisierung informieren und inspirieren."

Sebastian Matthes zu seiner neuen Aufgabe: "Ich freue mich sehr darauf, mit dem Redaktionsteam des Handelsblatts analytischen und investigativen Wirtschaftsjournalismus in der Zeitung und auf der Onlineplattform zu machen. Es ist schön, in ein Haus zurückzukehren, das in den vergangenen Jahren auf all seinen Kanälen von Print über Online bis hin zu Veranstaltungen an Journalismus als Geschäftsmodell glaubt, dementsprechend investiert und damit nicht aufhören wird."

Matthes ist seit Ende 2013 als Chefredakteur für die deutsche Ausgabe der "HuffPost" verantwortlich. Zuvor war er sieben Jahre bei der WirtschaftsWoche tätig - zunächst als Redakteur mit den Schwerpunktthemen Digitalisierung, Startups und Medien, seit 2008 leitete er das Ressort "Technik & Wissen". Sebastian Matthes hat Volkswirtschaftslehre und Politologie an der Universität Hamburg studiert und die Georg von Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten absolviert.

Über das Handelsblatt

Das Handelsblatt ist die größte Wirtschafts- und Finanzzeitung in deutscher Sprache. Rund 200 Redakteure, Korrespondenten und ständige Mitarbeiter rund um den Globus sorgen für eine aktuelle, umfassende und fundierte Berichterstattung. Im Tageszeitungsvergleich zählt die börsentäglich erscheinende Wirtschafts- und Finanzzeitung bei Entscheidern der ersten und zweiten Führungsebene zur unverzichtbaren Lektüre. Laut "Leseranalyse Entscheidungsträger in Wirtschaft und Verwaltung" (LAE) 2017 erreicht das Handelsblatt mehr als 299.000 Top-Entscheider börsentäglich. Handelsblatt Online ist mit monatlich bis zu 20 Millionen Visits und rund 80 Millionen Page Impressions das führende Wirtschaftsportal in Deutschland. www.handelsblatt.com

Kontakt:

Kerstin Jaumann

Leiterin Presse & Kommunikation

Tel.: +49 (0)211 - 887 1015

E-Mail: pressestelle@vhb.de

Original-Content von: Handelsblatt, übermittelt durch news aktuell