BWA bietet Perspektiven-Beratung für Energie-Beschäftigte

- Für viele Beschäftigte bei Energieversorgern endet die Arbeitsplatzgarantie schon 2018.

- Die berufliche Perspektive für die Zeit danach ist ungewiss.

Harald Müller, Geschäftsführer BWA: "Es gibt mehr Perspektiven, als man gemeinhin annimmt!"

Eine Perspektiven-Beratung speziell für Beschäftigte aus der Energiewirtschaft bietet die BWA Akademie ("Consulting, Coaching, Careers") an. Sie wendet sich damit vor allem an Arbeitnehmer bei Energieversorgern, die zwar noch bis 2018 oder später eine Beschäftigungsgarantie haben, aber denen die berufliche Perspektive für danach fehlt. "Einerseits will natürlich angesichts der Arbeitsplatzgarantie niemand freiwillig kündigen oder einen Aufhebungsvertrag unterschreiben, andererseits suchen viele Beschäftigte bei den Energiekonzernen derzeit nach einer beruflichen Zukunft, die ihnen ihre Branche wohl nicht mehr geben kann", erläutert BWA-Geschäftsführer Harald Müller und stellt fest: "Eine Qualifizierungsbedarfsanalyse ist der erste Schritt in eine neue berufliche Zukunft."

In der Perspektiven-Beratung klärt die BWA im individuellen Gespräch mit dem Arbeitnehmer die fachlichen und menschlichen Stärken und zeigt ihm bzw. ihr alternative Arbeitsplatzmöglichkeiten auf. Die Rundum-Betreuung kann auch Familienangehörige einbeziehen, etwa für berufstätige Lebenspartner, die von einem beruflich bedingten Umzug in eine andere Stadt ebenfalls betroffen sind.

BWA-Chef Harald Müller macht Mut

"Wenn ein Kraftwerk heruntergefahren wird, sind davon nicht nur die in der Regel leichter zu vermittelnden Fachleute betroffen, sondern auch Verwaltungsangestellte, die bei einem Wechsel unter Umständen mit erheblichen finanziellen Einbußen rechnen müssen", gibt BWA-Geschäftsführer Harald Müller ein konkretes Beispiel. Er sagt: "Durch unser über Jahrzehnte hinweg aufgebautes Netzwerk und unser Know-How können wir diesen Menschen häufig zu einem neuen Arbeitsplatz verhelfen, auf den sie allein niemals gekommen wären."

Als aktuelles Beispiel nennt der BWA-Chef die neuen Änderungen beim Bereitschaftsdienst der Feuerwehr, die dazu führen, dass hierfür wieder neue Mitarbeiter(innen) gesucht werden. "Es gibt viel mehr Möglichkeiten und Perspektiven, als man gemeinhin denkt", macht Harald Müller den Beschäftigten aus der Energiewirtschaft Mut.

Die BWA Akademie ("Consulting, Coaching, Careers") ist seit über 15 Jahren unter der Führung von Geschäftsführer Harald Müller als Spezialist für Personalentwicklung, Outplacement, Personalberatung und Training sowie für Arbeitsmarktprogramme wie Beschäftigtentransfer erfolgreich. Die BWA versteht sich als neutraler Vermittler zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften zum Vorteil der Arbeitnehmer. Mit Hilfe der BWA haben mehr als zehntausend Arbeitnehmer eine neue berufliche Zukunft gefunden. Das Spektrum reicht von der Begleitung von Change Management-Prozessen über Vermittlung und Coaching von Führungskräften bis hin zur Unterstützung bei der Gründung eines eigenen Unternehmens.

