CHECK24 ist Hauptsponsor der Kinderferienakademie "Kunst & Krempel"

München (ots) -

- Vergleichsportal spendet 15.000 Euro für das Kulturprojekt der Stadt München - CHECK24 baut Förderung von Kindern und Jugendlichen in München weiter aus

CHECK24 spendet 15.000 Euro für die Kinderferienakademie "Kunst & Krempel" der Stadt München. Das Ferienprogramm in Form eines öffentlichen Kunstraums findet seit dem 5.8. im Olympiapark statt und läuft noch bis zum 20. August. Kinder ab acht Jahren sind eingeladen, sich in Werkstätten und Ateliers unter der Anleitung von Künstlern an verschiedenen Materialien und Techniken auszuprobieren. Die Teilnahme ist kostenlos. Auch Besucher sind herzlich willkommen.

CHECK24 übernimmt mit der Spende einen Großteil der Projektkosten z. B. für Material, Ausstattung, Transporte und Künstlergagen.

"Wir freuen uns, mit unserer Spende zur sinnvollen Ferienbetreuung von Münchner Kindern beitragen zu können", sagt Christoph Röttele, CEO und Sprecher der Geschäftsführung von CHECK24. "Das Programm fördert das Selbstvertrauen und die Kreativität der Kinder unabhängig von Herkunft, Bildungsniveau, Religion und Einkommen der Eltern und passt damit genau in den Fokus unseres gesellschaftlichen Engagements."

Bei "Kunst & Krempel" verwandeln etwa 4.000 Kinder den Olympiapark in ein riesiges Atelier. Betreut von Künstlern, Kunststudenten und Kunsthandwerkern erstellen sie Gemälde, Skulpturen, Fotoserien, Klangkörper, Maschinen, Drucksachen, Performances und vieles mehr. Besucher können die Arbeiten vor Ort bewundern und die ständige Veränderung im Park über die zwei Aktionswochen hinweg beobachten. Am Sonntag, 20. August 2017 um 16:30 Uhr laden die Organisatoren zu einer großen Kunstparade ein.

Veranstalter der Kinderferienakademie ist der Verein Kultur & Spielraum e. V., der im Namen des Jugendamts der Stadt München seit über 40 Jahren Kulturprojekte für Kinder und Jugendliche organisiert. Dazu gehören u. a. die KinderUni, ein Kinder- und Jugendforum im Rathaus und die Spielestadt Mini-München, die alle zwei Jahre im Wechsel mit "Kunst & Krempel" stattfindet. Der Verein wurde mehrfach ausgezeichnet.

"Das großzügige Engagement von CHECK24 bei der "Ferienakademie "Kunst & Krempel" ermöglicht Kindern sich kreativ und künstlerisch auszuprobieren, ihr Potenzial zu entdecken und sich mit Materialien und Werkzeugen auseinanderzusetzen, die ihnen meist so nicht zur Verfügung stehen. Darüber freuen wir uns sehr", sagt Dagmar Baginski vom Verein Kunst & Spielraum.

"CHECK24 hilft": Vergleichsportal baut sein Engagement für benachteiligte Kinder weiter aus

CHECK24 setzt sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland ein. Das gesellschaftliche Engagement beruht dabei auf drei Säulen: Mit dem Förderprogramm 2017 unterstützt das Vergleichsportal mit bis zu 20.000 Euro Vereine und Projekte in und um München, die sich besonders für Kinder und Jugendliche einsetzen. Bisher geförderte Organisationen sind der buntkicktgut e. V., das Ambulante Kinderhospiz München, der Kletterverein "Ich will da rauf!" e. V., das Code+Design Camp München sowie das Kinderheim Salberghaus in Putzbrunn.

Außerdem ermutigt das Vergleichsportal seine Mitarbeiter, sich ehrenamtlich zu engagieren und unterstützt diese Mitarbeiterprojekte mit jeweils bis zu 2.000 Euro. Dritte Säule ist eine Punkte-Spendenaktion, durch die unsere Kunden die Möglichkeit haben, einen eigenen Beitrag zu leisten. Seit Juni 2016 können sie die in ihrem Kundenportal gesammelten CHECK24-Punkte spenden und damit Kinderhilfsorganisationen unterstützen. CHECK24 verdoppelt die gespendeten Punkte und konnte bereits über 600.000 Euro sammeln.

Über Kultur & Spielraum e. V.

Kultur & Spielraum ist eine Gruppe von Sozial- und Kulturpädagogen, Künstlern und Lehrern. Seit über 40 Jahren planen und organisieren wir als selbständiger Maßnahmenträger des Jugendamtes der Landeshauptstadt München Kulturprojekte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Jahr für Jahr erreichen wir damit 40.000-60.000 Teilnehmer bzw. Besucher. Viele unserer Projekte haben Modellcharakter gewonnen und dienen als Vorbild für ähnliche Aktionen in anderen deutschen Städten.

