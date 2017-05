Hohe Übernachtungspreise zur documenta 14 und den Skulptur Projekten 2017

Quelle: CHECK24 (hotel.check24.de; 089-24 24 11 36); Angaben ohne Gewähr; Stand: 11.05.2017 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/73164 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/CHECK24 Vergleichsportal GmbH/CHECK24.de" Bild-Infos Download

München (ots) - documenta 14 in Kassel: günstigster Übernachtungspreis am Ende der Veranstaltung

Skulptur Projekte 2017 in Münster: Besuch am besten Mitte Juli bis Mitte August planen

Zu Beginn der Kunstausstellung documenta 14 (10. Juni bis 16. September) sind die Hotelpreise im Veranstaltungsort Kassel vergleichsweise hoch. Eine Übernachtung im Doppelzimmer im Dreisternehotel kostet am Eröffnungswochenende durchschnittlich 201 Euro.*)

Besucher planen ihren Aufenthalt in Kassel besser gegen Ende des Veranstaltungszeitraums und profitieren durch die frühzeitige Buchung von günstigeren Übernachtungspreisen und höherer Hotelverfügbarkeit: Zum Betrachtungszeitpunkt kostete ein Hotelzimmer am letzten Wochenende der Ausstellung im Schnitt 160 Euro und damit 20 Prozent weniger als zur Eröffnung. Darüber hinaus wählen Gäste an diesem Wochenende im CHECK24-Hotelpreisvergleich aus acht Unterkünften, während am Eröffnungswochenende bereits jetzt fast alle Hotels ausgebucht sind.

Zeitgleich zur documenta 14 präsentiert die Stadt Münster die nur alle zehn Jahre stattfindenden Skulptur Projekte 2017. Auch hier sind Hotelzimmer zu Veranstaltungsbeginn am teuersten: Eine Übernachtung im Doppelzimmer kostet am Eröffnungswochenende im Schnitt 171 Euro. Etwa zur Mitte des Veranstaltungszeitraums fallen die Übernachtungspreise um 28 Prozent auf durchschnittlich 123 Euro. Ein Besuch im Zeitraum Mitte Juli bis Mitte August ist günstig, denn zum Ende der Ausstellung ziehen die Hotelpreise in Münster wieder an und der Übernachtungspreis steigt um bis zu 33 Prozent auf durchschnittlich 163 Euro pro Nacht im Doppelzimmer.

*)Allgemeine Suchkriterien: min. drei Sterne, min. sieben von zehn Punkte in der Kundenbewertung auf CHECK24.de, max. zwei Kilometer Luftlinie vom Friedrichsplatz, Untere Karlsstraße 34117 Kassel (documenta 14), bzw. max. zwei Kilometer Luftlinie vom Domplatz, 48143 Münster (Skulptur Projekte 2017) entfernt; Übernachtungszeitraum: Freitag, 09. Juni bis Samstag, 16. September 2017; Wochenendpreise sind nach Verfügbarkeit gewichteter Durchschnitt der Übernachtungspreise von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag; Stand der Hotelpreise: 11.05.2017; alle in der Pressemeldung genannten Hotelpreise gelten pro Nacht im Doppelzimmer (ein Zimmer, zwei Erwachsene).

