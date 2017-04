Nur vier Prozent der CHECK24-Kunden wählen nachhaltigen Ökostrom

Quelle: CHECK24 (www.check24.de/strom/oekostrom/; 089 - 24 24 11 66); Angaben ohne Gewähr; Abweichungen durch Rundungen möglich; Stand: 21.04.2017 Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/73164 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/CHECK24 ... Bild-Infos Download

München (ots) -

- Familie spart mit Ökostrom im Vergleich zur Grundversorgung im Schnitt 301 Euro p. a. - Singles senken mit erneuerbarer Energie Stromkosten um durchschnittlich 155 Euro jährlich - Tag der erneuerbaren Energien am 29. April: Verbraucher können Beitrag für Klimaschutz leisten

Nur vier Prozent der Verbraucher, die in den vergangenen vier Jahren ihren Stromanbieter über CHECK24.de gewechselt haben, wählten nachhaltige Ökostromtarife. Dabei spart eine vierköpfige Familie (Verbrauch: 5.000 kWh) mit nachhaltigem Ökostrom in den 50 größten deutschen Städten im Vergleich zur Grundversorgung im Schnitt 301 Euro.*) In der Spitze reduziert eine Familie in Gelsenkirchen ihre Stromrechnung um bis zu 405 Euro.

Singles mit einem jährlichen Stromverbrauch von 2.000 kWh zahlen beim günstigsten nachhaltigen Anbieter im Schnitt 155 Euro weniger pro Jahr. Augsburger Einpersonenhaushalte sparen am meisten: 216 Euro im Jahr.

Als nachhaltig werden Stromtarife bezeichnet, die z. B. mit dem ok-power-Siegel, TÜV Rheinland Siegel oder Grüner Strom Label ausgezeichnet sind oder nachweislich in signifikantem Umfang die lokale Ökostromproduktion fördern und damit den Anteil an konventionell erzeugtem Strom auf dem Markt verringern. Anbieter von Basis-Ökostromtarifen kaufen ihren Strom z. B. aus bereits bestehenden Anlagen im Ausland ein, ohne maßgeblich in den Neubau sauberer Kraftwerke zu investieren.

Am 29. April ist bundesweiter Aktionstag für erneuerbare Energien. Ein guter Anlass für Verbraucher, um zu nachhaltigem Ökostrom zu wechseln. "Strom aus erneuerbaren Energien kommt nicht nur dem Klima und der Umwelt zu Gute, sondern auch dem eigenen Geldbeutel", sagt Dr. Oliver Bohr, Geschäftsführer Energie beim Vergleichsportal CHECK24.de.

*)Übersicht über die 50 größten deutschen Städte und weitere Informationen unter http://ots.de/fP10r und https://www.check24.de/strom-gas/staedtevergleich/

Über die CHECK24 GmbH

Die CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal im Internet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-, Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mit kostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige der Vergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise und Konditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300 Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstalter.

CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenz durch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigeren Anbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozesse generieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegeben werden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt etwas mehr als 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.

Pressekontakt:

Original-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell