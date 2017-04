Direktbanken bieten weiterhin kostenfreie Girokonten ohne Abhebungsgebühren

Quelle: CHECK24 (https://www.check24.de/konto-kredit/; 089 - 24 24 11 10); Stand: 19.04.2017 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/73164 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/CHECK24 Vergleichsportal GmbH/CHECK24.de" Bild-Infos Download

München (ots) - Kontowechsel: Kunden profitieren von kostenfreier Kontoführung und Eröffnungsboni

Bei der Kontowahl individuelles Nutzerverhalten berücksichtigen

Verbraucher profitieren auch in Zukunft von kostenfreien Girokonten, obwohl viele Banken auf die anhaltende Niedrigzinsphase mit Gebühren reagieren. "Insbesondere Direktbanken, die ihre Produkte ausschließlich über das Internet vertreiben und ohne teures Filialnetz auskommen, werden weiterhin gebührenfreie Girokonten anbieten", sagt Rainer Gerhard, CHECK24-Geschäftsführer im Bereich Finanzen. Beim Wechsel des Girokontos profitieren Verbraucher neben der gebührenfreien Kontoführung oft von Eröffnungsprämien. Acht der von CHECK24.de betrachteten Banken bieten ihre kostenlosen Girokonten ohne Mindestanforderungen und Abhebungsgebühren an. Bei der Wahl des passenden Girokontos sollten Kunden deshalb vor allem ihr individuelles Nutzverhalten berücksichtigen: Für Dispokredite, Abhebungen und Kreditkarten fallen unterschiedlich hohe Gebühren an.*)

*)eine detaillierte Übersicht über die Konditionen von 17 Banken online verfügbar unter http://ots.de/U43Ny.

