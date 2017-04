Freizeitpark-Kurztrip: Mit Hotel im Umland bis zu 42 Prozent sparen

*Preis inkl. Übernachtung mit Frühstück für zwei Erwachsene und ein Kind (zehn Jahre), zwei Tage Eintritt und Parken; Zeitraum: Dienstag, 01. - Mittwoch, 02.08.2017; Quelle: CHECK24 (hotel.check24.de; 089 - 24 24 11 36); alle Angaben ohne Gewähr. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/73164 / Die Verwendung dieses Bildes ist ... Bild-Infos Download

- Übernachtung außerhalb statt im parkeigenen Themenhotel spart bis zu 398 Euro - Größtes Sparpotenzial haben Familien bei Aufenthalt im Disneyland Paris - Freizeitparkhotels an Wochenenden begehrt - besser Besuch unter der Woche

Durch den Aufenthalt in einer Unterkunft in der Umgebung von Freizeitparks sparen Besucher bis zu 42 Prozent gegenüber den zum Park gehörenden Hotels. Pauschalangebote der Vergnügungsparks inklusive Übernachtung mit Frühstück, Eintrittstickets und Parkgebühren sind teurer als selbst zusammengestellte Pakete mit Übernachtung in einem vergleichbaren Hotel im Umland.*)

Am meisten sparen Familien zum Betrachtungszeitraum bei einem zweitägigen Besuch des Disneyland Paris. Buchen sie die Übernachtung im 4-Sterne-Hotel "Novotel Marne la Vallée Noisy le Grand" in der Nähe des Parks werden insgesamt 555 Euro fällig - das sind 42 Prozent weniger als für das günstigste Komplettpaket des Vergnügungsparks (953 Euro). Darüber hinaus profitieren die Gäste von einer höherklassigen Unterkunft.

Besucher, die in einem Themenhotel übernachten wollen, sollten frühzeitig buchen und wenn möglich Termine unter der Woche wählen. Die Wochenenden in den Sommermonaten sind oft weit im Voraus ausgebucht.

*) Betrachtung parkeigener Themenhotels und Hotels in der Umgebung von acht Vergnügungsparks. Allgemeine Suchkriterien: Sternekategorie mindestens gleichwertig zum entsprechenden Themenhotel im Freizeitpark (mindestens drei Sterne), mindestens sieben von zehn Punkte in der Kundenbewertung auf CHECK24.de, Preis für eine Übernachtung im Doppelzimmer (zwei Erwachsene und ein zehnjähriges Kind), inklusive Frühstück; maximal 20 km vom Freizeitpark entfernt; Übernachtungszeitraum: Dienstag, 01. bis Mittwoch, 02. August 2017 (Sommerferien in allen Bundesländern): Tabellen mit weiteren Ergebnissen online verfügbar unter http://ots.de/WkEQf.

