Hausratversicherung in Einbruchshochburgen meist teuer

- Ø Versicherungsbeitrag in Stadtstaaten am höchsten: Bremen vor Berlin und Hamburg - Großstädte: Hausratversicherung in Köln teuer, in Stuttgart und Nürnberg günstig

Bremer haben 2016 am meisten für eine Hausratversicherung gezahlt. Gleichzeitig ist Bremen im Verhältnis zur Einwohnerzahl das Bundesland mit den meisten polizeilich registrierten Wohnungseinbrüchen.1) Auch in Hamburg, Berlin und Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Einbrüche hoch und die Hausratversicherung, die u. a. für Einbruchschäden aufkommt, überdurchschnittlich teuer.

2016 ist die Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland um etwa zehn Prozent zurückgegangen.2) Trotzdem ist das Niveau der Einbruchszahlen nach wie vor sehr hoch."Nach einem Anstieg der Einbruchszahlen in den letzten zehn Jahren ist das eine kleine Verschnaufpause. Beitragssenkungen sind aber gerade in den Einbruchshochburgen nicht zu erwarten", sagt Benjamin Brook, Geschäftsführer im Bereich Hausratversicherungen beim Vergleichsportal CHECK24.de.

Nord-Süd-Gefälle bei den Beiträgen für die Hausratversicherung

Im Schnitt zahlten CHECK24-Kunden im vergangenen Jahr 0,85 Euro je qm für ihre Hausratversicherung, Thüringer und Saarländer mit 0,70 Euro am wenigsten. Insgesamt sind die Beiträge im Norden Deutschlands höher als im Süden.

Ein Blick auf die 15 größten deutschen Städte zeigt: In Köln ist die Hausratversicherung am teuersten. Günstig ist es im Süden Deutschlands, wo auch die Einbruchszahlen niedrig sind, z. B. in Nürnberg und Stuttgart. Ausnahmen sind Dortmund und Essen: Hier zahlten CHECK24-Kunden niedrige Beiträge, obwohl die Städte zu den Einbruchshochburgen gehören.3)

