Hausratversicherung: Elementarschäden im Schnitt ab 19 Euro p. a. versicherbar

München (ots) - Fahrraddiebstahl absichern kann teuer werden / Glasbruch: durchschnittlich bis zu 45 Euro zusätzlich pro Jahr / Kaum Ebersparnis durch Selbstbeteiligung

Verbraucher sichern ihren Hausrat in der niedrigsten Hochwasser-Gefährdungsklasse ("ZÜRS-Zone") durchschnittlich ab 19 Euro im Jahr gegen Elementarschäden ab. ZÜRS-Zone 1 umfasst rund 91 Prozent der Immobilien in Deutschland. 1)

Elementarschutz ist nicht automatisch in der Hausratversicherung inkludiert. Trotz steigender Risiken durch Naturgefahren wählt aber nur jeder Fünfte den Zusatzbaustein, um seinen Hausrat z. B. gegen Überschwemmung, Rückstau und Starkregen abzusichern. 2)

Deutlich teurer ist z. B. die Absicherung gegen Fahrraddiebstahl mit zwei Prozent der Versicherungssumme (ab Ø 37 Euro p. a.) und Glasbruch (ab Ø 32 Euro p. a.). Eine Hausratversicherung mit Selbstbeteiligung (SB) abzuschließen, lohnt sich kaum. Im Beispiel mit 250 Euro SB beträgt die durchschnittliche Ersparnis zwischen sieben und zehn Euro pro Jahr. 3)

Elementarschutz: in ZÜRS-Zone 1 schon ab durchschnittlich 19 Euro pro Jahr

Beispielberechnungen von CHECK24.de zeigen: Der Baustein Elementarschutz kostet in der Hausratversicherung für die Gefährdungsklasse 1 im Schnitt zwischen 19 und 28 Euro pro Jahr. In diese ZÜRS-Zone fallen rund 91 Prozent der Adressen in Deutschland. Weitere gut sieben Prozent liegen in ZÜRS-Zone 2. 1) Dort kostet die Elementarschadenversicherung in den Beispielen 33 bis 52 Euro pro Jahr.

CHECK24.de kalkuliert den Elementarversicherungsbeitrag adressgenau. Dafür nutzt das Vergleichsportal die Gefährdungsklassen aus der Geodatenbank des VdS, eines Tochternunternehmens des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV).

Schutz gegen Fahrraddiebstahl und Glasbruch machen die Hausratversicherung teuer

In einem Basistarif kann der Baustein Fahrraddiebstahl bei einzelnen Versicherern mehrere Hundert Euro im Jahr kosten. Im Premiumtarif ist der Schutz bei rund einem Drittel der Versicherer im CHECK24-Vergleich ohne Zusatzkosten mit einem Prozent der Versicherungssumme inkludiert - bei einigen sogar mit zwei Prozent der Versicherungssumme.

Tipp: Kunden sollten prüfen, ob ein Premiumtarif, der Fahrraddiebstahl inkludiert, eventuell günstiger ist als ein Basistarif mit entsprechendem Zusatzbaustein.

Der Einschluss von Glasbruch kostet in jedem der knapp 80 betrachteten Tarife 4) extra - in den Beispielprofilen durchschnittlich 32 bis 45 Euro im Jahr. Wirklich nötig ist die Glasversicherung nur, wenn Verbraucher teure Glasflächen (z. B. verglaster Wintergarten, großflächige Fenster) besitzen. Zudem sollten Kunden vor Abschluss genau prüfen, was im Schadenfall versichert ist und was nicht.

Tarife mit Selbstbeteiligung lohnen sich in der Hausratversicherung kaum

In den Beispielprofilen verringert sich der Jahresbeitrag für die Hausratversicherung mit einer Selbstbeteiligung von 150 Euro im Schnitt um zwei bis vier Euro. Bei 250 Euro SB steigt die Ersparnis auf maximal sieben bis zehn Euro pro Jahr.

1) Quelle: GDV - Elementargefahren: Gefährdung durch Hochwasser (http://ots.de/hqnER) 2) Quellen: GDV Naturgefahrenreport 2016 - Serviceteil (http://ots.de/iDsEX) und GDV - Pressemitteilung zum Naturgefahrenreport 2016 (http://ots.de/QhSBM) 3) Grafiken und Informationen zu den Berechnungen anhand von drei Beispielprofilen unter http://ots.de/kebYZ 4) Stand: 06.02.2017

