Euro am Sonntag: CHECK24.de bestes Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen

München (ots) - Gesamtsieger mit der Note "sehr gut" und dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis / Tester heben Marktabdeckung des CHECK24-Kfz-Vergleichsrechners hervor

Das Finanzmagazin Euro am Sonntag* und das Deutsche Kundeninstitut (DKI) haben in einem Test von Vergleichsportalen für Kfz-Versicherungen CHECK24.de zum dritten Mal in Folge zum Sieger gekürt. Mit einem "sehr guten" Ergebnis verweist das Vergleichsportal Verivox und TopPool auf die Plätze.

Neben dem Gesamtsieg konnte CHECK24.de auch die Kategorie Preis-Leistungs-Verhältnis mit dem einzigen "sehr guten" Ergebnis im Test für sich entscheiden. Zusätzlich zum Preis flossen in diese Teilkategorie auch Rabattmöglichkeiten und die Anzahl der berücksichtigten Tarife ein.

CHECK24.de bietet den Testern zufolge die größte Marktabdeckung an Kfz-Versicherern aller teilnehmenden Portale. Positiv wurden zudem die Tipps für Nutzer, zusätzliche Kommentare und Kundenbewertungen zu Tarifen und Versicherern erwähnt.

Euro am Sonntag und DKI haben für den Test die fünf wichtigsten Vergleichsportale für Kfz-Versicherungen nach Preis-Leistungs-Verhältnis (40 Prozent), Vergleichsrechner (35 Prozent) und Service (25 Prozent) untersucht.

*Euro am Sonntag, Ausgabe 37/16, 10.09.2016, Sparen beim Fahren, S. 70-71; getestete Vergleichsportale (in alphabetischer Reihenfolge): CHECK24.de, Geld.de, ino24, TopPool, Verivox

Über die CHECK24 Vergleichsportal GmbH

Die CHECK24 Vergleichsportal GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal im Internet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-, Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mit kostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige der Vergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise und Konditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300 Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt & Autoreifen mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstalter.

CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenz durch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigeren Anbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozesse generieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegeben werden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mit Hauptsitz in München.

