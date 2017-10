Chubb kooperiert mit Medicuritas und führt "Savemade"-Folgekostenversicherung bei Schönheitsoperationen in Deutschland ein

Alexander Hoffmann, Leiter Personenversicherungen, Chubb, Frankfurt. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/72419 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Chubb European Group Limited/Andrea Ganshorn" Bild-Infos Download

Frankfurt (ots) - Chubb gab heute die Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages mit der Medicuritas GmbH bekannt. Medicuritas ist ein Fachmakler für Fachärzte der Human- und Zahnmedizin mit Sitz in Hamburg. Gemeinsam haben Chubb und Medicuritas die Folgekostenversicherung "Savemade" entwickelt.

Das Produkt leistet einem aktuellen Trend Folge: Immer mehr Menschen weltweit lassen kleine Schönheitsfehler durch eine plastische Operation korrigieren. Laut Statista bzw. dem Internationalen Verband plastischer Chirurgen (ISAPS) stieg die weltweite Anzahl von Schönheitsoperationen, wie zum Beispiel eine Fettabsaugung, eine Brustvergrößerung oder eine Nasenkorrektur, im Zeitraum von 2010 bis 2016 um rund 68 Prozent - von 14,1 Millionen auf 23,6 Millionen.

Jede Operation birgt gewisse Gefahren. Bei Komplikationen nach einer kosmetischen und selbst zu zahlenden Schönheitsoperation, die eine über den Behandlungsvertrag mit der jeweiligen Klinik hinausgehende medizinisch notwendige ärztliche Behandlung erforderlich machen, sichert "Savemade" den Patienten gegen die Gefahr ab, dafür von der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung mit weiteren Kosten belastet zu werden. "Savemade" erstattet bis zu 300.000 Euro der Rückzahlungsforderung der Krankenkasse. Voraussetzung ist, dass die Schönheitsoperation in Deutschland durchgeführt worden ist.

"Seit 2007 sind Krankenversicherungen gemäß Paragraph 52 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (Leistungsbeschränkung bei Selbstverschulden) verpflichtet, Patienten an Behandlungs- und Krankheitskosten zu beteiligen oder die Erstattung vollständig zu verweigern, wenn diese Folgekosten aus einer medizinisch nicht indizierten ästhetischen Operation, also einer medizinisch nicht notwendigen Behandlung, resultieren", erläutert Alexander Hoffmann, Leiter Personenversicherungen der Chubb in Deutschland.

"Für dieses hohe und gleichzeitig unkalkulierbare finanzielle Risiko von Rückforderungsansprüchen der Krankenversicherungen bietet "Savemade" umfangreichen Versicherungsschutz mit hervorragenden Leistungen und einer sehr günstigen individuellen Beitragsberechnung, bereits ab 69 Euro. Seit Ende August 2017 können Privatpersonen das Produkt online auf savemade.de abschließen", ergänzt Stefan Beckmann, Fachmakler für Heilberufe und Geschäftsführender Gesellschafter der Medicuritas GmbH.

Über Chubb

Chubb ist der größte börsennotierte Industrieversicherer der Welt. Mit eigenen Niederlassungen in 54 Ländern bietet Chubb Industrie- und Personenversicherungen für einen vielfältigen Kundenkreis. Als Underwriting-Unternehmen erfolgen Bewertung, Übernahme und Management von Risiken mit Einsicht und Disziplin. Die Regulierung der Schadenfälle erfolgt fair und unverzüglich. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein breitgefächertes Produkt- und Serviceangebot, umfassende Vertriebskapazitäten, eine außerordentliche Finanzstärke sowie weltweite Niederlassungen aus.

Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: CB) und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb verfügt über Direktionsbüros in Zürich, New York und London sowie an anderen Standorten und beschäftigt weltweit 31.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Pressekontakt:

Kerstin Hartung Alexandre

Head of Marketing & Communications D/A/CH



Chubb European Group Limited

Direktion für Deutschland

Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main

O +49 69 75613 6631 | M +49 172 6515797

kerstin.hartungalexandre@chubb.com| www.chubb.com/de





Stefan Beckmann

Geschäftsführender Gesellschafter & Fachmakler für Heilberufe

Risikomanagement im Gesundheitswesen



Medicuritas GmbH

Kattjahren 8, 22359 Hamburg

O +49 40 391092 53 | M +49 172 3229267

beckmann@medicuritas.de | www.medicuritas.de

Original-Content von: Chubb European Group Limited, übermittelt durch news aktuell