FashionTV präsentiert neue Ott- und FashionFlix-Produkte - BILD

CANNES (ots) - FashionTV macht einen riesigen Sprung in die Zukunft und präsentiert seine einzigartigen neuen 12+ FTV+ OTT Livestream Kanäle und FashionFlix SVOD auf der Standnummer P-1.G74 bei der MIPCOM, Cannes 2017. Das 20 Jahre junge globale Satelliten-TV-Netzwerk für Lifestyle und Mode startet seine Multi-Content-Plattformen FTV+ und FashionFlix und stellt eine erhebliche Menge an Original- und informativer Programmierung für die Plattformen der nächsten TV-Generation.

Michel Adam, Präsident der FashionTV-Gruppe, lädt die Vertreter von Telcos- und OTT-Plattformen, Produzenten von Smart-TVs, Smart-Screens und Smart-Phones sowie potenzielle strategische und finanzielle Investoren ein, um den FashionTV-Stand und die täglichen FashionTV-Events in der Bar des Majestic Hotel zu besuchen - "FTV-Kanäle und VOD sind jetzt mehr massgeschneidert für unser Publikum, über alle Geräte und Plattformen hinweg. Die FTV+ Plattform präsentiert 12+ visuell atemberaubende OTT-Streams, und FTV+ deckt alle Zielgruppen-Themen ab und kann per Satellit, IP oder mobiler App empfangen werden."

FashionFlix ist eine SVOD-Plattform, die sich auf die Must-Watch-Kult- und Mode-Filme, Dokumentarfilme über die Modebranche und die ikonischen Menschen hinter dem Luxus der Welt der Mode konzentrieren. Der Inhalt auf den Plattformen ist in SD, HD, UHD und VR verfügbar und kann im Internet, Apple Store, Google Play, AppleTV, AndroidTV, AmazonTV, Roku und auf vielen OTT-Plattformen empfangen werden.

FashionTV hat gerade zwei lokalisierte Livestreams gestartet - FTV USA und FTV Brasilien, die Weltklasse-Produktionen, exklusive Shows und die heißesten up-and-coming Modetrends aus den USA und Brasilien zeigen", kommentiert der CEO von FTV.

Das Unternehmen arbeitet derzeit an der Einführung von FTV China, FTV India, FTV Indonesia, FTV Spanien, FTV Japan, FTV Africa, etc. sowohl an linearen als auch SVOD-Formaten, die bis zum Ende des Jahres starten.

Auf der MIPCOM wird FTV+ content exklusiv auf LG OLED 4k HDR smart TVS.gezeigt.

Rückfragehinweis: Medien Kontakt: Teresa Kirilova, teresa@ftv.com Max Posch, max@ftv.com, +43 664 3910205 Press clippings: http://company.fashiontv.com/press/

Original-Content von: FashionTV (FTV), übermittelt durch news aktuell