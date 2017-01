Das Magazin "Der Feinschmecker" zeichnet die besten ausländischen Restaurants in Deutschland aus

Der Guide "Die besten ausländischen Restaurants in Deutschland" ist mit der Februar-Ausgabe von DER FEINSCHMECKER ab dem 11. Januar 2017 für 9,95 Euro im Handel erhältlich. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7128 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter ... Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Essen wie im Urlaub in den besten ausländischen Restaurants in Deutschland: Griechische Mezze, authentische vietnamesische Suppen, perfekte spanische Tapas: Deutschlands führendes Genuss- und Lifestyle-Magazin DER FEINSCHMECKER zeichnet in einem neuen Guide die besten ausländischen Restaurants von Sylt bis München aus. Insgesamt 270 Lokale haben die kritischen und unabhängigen Tester mit guten landestypischen Gerichten überzeugt und werden in elf alphabetisch sortierten Kategorien bewertet und empfohlen.

Außerdem verrät die Redaktion exklusiv ihre aktuellen Favoriten in den jeweiligen Kategorien. Deutschlands empfehlenswerteste Länderküchen - die Sieger:

Asiatisch: Yunico, Bonn Französisch: Mon Amie Maxi, Frankfurt Griechisch: Malathounis, Kernen Italienisch: Alfredo, Köln Marokkanisch: Piment, Hamburg Orientalisch: Mani, Berlin Österreichisch: Tschebull, Hamburg Skandinavisch: Lode & Stijn, Berlin Spanisch: 5 - Cinco by Paco Pérez Südamerikanisch: Serrano, Berlin Türkisch: The Bosporus, Düsseldorf

Der Guide "Die besten ausländischen Restaurants in Deutschland" ist mit der Februar-Ausgabe von DER FEINSCHMECKER ab dem 11. Januar 2017 für 9,95 Euro im Handel erhältlich.

