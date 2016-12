"DER FEINSCHMECKER" kürt den Sieger: Der Riesling Cup 2016 geht an die Mosel / "DER FEINSCHMECKER" ehrt die Gewinner: "Riesling Cup 2016" Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7128 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Jahreszeiten Verlag, DER ... Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - MÜNCHEN: Großer Erfolg für die trockenen Rieslinge von der Mosel: Mit Gernot Hain aus Piesport hat nicht nur ein Winzer aus dem Anbaugebiet in diesem Jahr den "Deutschen Riesling Cup" gewonnen, den das Hamburger Magazin DER FEINSCHMECKER alljährlich für den besten trockenen Riesling ausschreibt - auch der zweite Platz für das Weingut Schloss Lieser ging an die Mosel. Und es gab unter den Bestplatzierten noch weitere Weingüter aus jener Region, die in der Vergangenheit vor allem für ihre fruchtsüßen Rieslinge berühmt geworden ist. Knapp 400 Weine aus dem Jahrgang 2015 standen diesmal zur Vergleichsprobe an, die Entscheidung der Fachjury gab FEINSCHMECKER-Chefredakteurin Madeleine Jakits am vergangenen Sonnabend vor rund 600 Gästen auf der "Riesling-Gala" im Grandhotel "Bayerischer Hof" in München bekannt.

Die Liste der 16 besten trockenen deutschen Rieslinge des Jahrgangs 2015: 01 2015 Piesporter Goldtröpfchen Riesling trocken, Weingut Hain (Mosel) 02 2015 Lieser Niederberg-Helden Riesling "Großes Gewächs", Weingut Schloss Lieser (Mosel) 03 2015 Ebernburger Schlossberg Riesling trocken, Weingut Hahnmühle (Nahe) 04 2015 Trittenheimer Apotheke Riesling trocken, Weingut Ansgar Clüsserath (Mosel) 05 2015 Riesling vom Kalkstein trocken, Weingut Wittmann (Rheinhessen) 06 2015 Trittenheimer Apotheke Riesling trocken, Weingut Clüsserath-Weiler (Mosel) 07 2015 Zeltinger Schlossberg Riesling trocken, Weingut Selbach-Oster (Mosel) 08 2015 Halenberg Riesling "Großes Gewächs", Weingut Emrich-Schönleber (Nahe) 09 2015 Kiedrich Turmberg Riesling trocken, Weingut Robert Weil (Rheingau) 10 2015 Weinolsheimer Kehr Riesling Spätlese trocken***, Weingut Manz (Rheinhessen) 11 2015 Dettelbacher Berg-Rondell Riesling trocken, Weingut Glaser-Himmelstoß (Franken) 12 2015 Riesling trocken "Alte Reben", Weingut Toni Jost - Hahnenhof (Mittelrhein) 13 2015 Riesling von der Fels trocken, Weingut Klaus Peter Keller (Rheinhessen) 14 2015 Lorcher Krone Riesling trocken "Alte Reben", Weingut Graf Kanitz (Rheingau) 15 2015 Dorsheim Eierfels Riesling trocken, Schlossgut Diel (Nahe) 16 2015 Riesling von den Terrassen trocken, Weingut Knebel (Mosel)

