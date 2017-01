-------------------------------------------------------------------------------- Directors Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Claudia Fabisch (natürliche Person) -------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: natürliche Person in enger Beziehung Person mit Führungsfunktion, welche die Mitteilungspflicht auslöst Name der Person: Gerhard Fabisch Funktion: Vorsitzender des Vorstands -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Steiermärkische Bank und Sparkassen AG LEI: 549300DVPJYGNF2P7B03 -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: Beschreibung: 3 % STEIERMAERKISCHE BANK UND SPK. AG, NACHR.BANKSCHULDVERSCH. 2016-2025/4 ISIN: AT000B035639 Geschäftsart: Kauf Datum: 2017-01-16 Währung: Euro _____________________________________________ | Preis(e) | Volumen | _____________________________________________ | 100 | 15000 | _____________________________________________ Gesamtvolumen: 15000 Gesamtpreis: 15000 Durchschnittspreis: 100 Handelsplatz: Graz Erläuterung: -------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: Adolf Hernus 050100 35625 -------------------------------------------------------------------------------- Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Steiermärkische Bank und Sparkassen AG Sparkassenplatz 4 A-8010 Graz Telefon: 05 0100 20815 WWW: www.steiermaerkische.at Branche: Banken ISIN: - Indizes: Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien Sprache: Deutsch