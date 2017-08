Heilbronner Stimme: Röttgen: Es braucht mehr Realpolitik in der Krim-Frage - Unser Wunschdenken hat nichts mit Realpolitik zu tun

Heilbronn (ots) - Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen fordert bezugnehmend auf die Äußerungen von FDP-Chef Christian Lindner mehr Realpolitik in der Krim-Frage. Röttgen sagte der "Heilbronner Stimme" (Mittwochausgabe): "Es braucht offensichtlich mehr Realpolitik in dieser Frage. Weder unser Wunschdenken noch partikulare Wirtschaftsinteressen haben etwas mit Realpolitik zu tun. Realpolitik muss damit beginnen, wie die Dinge in Russland gesehen werden. Putin ist - leider - am status quo ante, an dem Wiedereinordnen in das internationale System und das internationale Recht nicht interessiert. Die Zukunft seiner Macht und die Russlands hängt nach Putins grundlegender Einsicht gerade davon ab, dass es russische Machtinteressen gibt, die Vorrang haben, auch gegenüber dem Selbstbestimmungsrecht anderer Staaten. Putin geht es genau darum, dass dieser Anspruch international geduldet und dadurch legitimiert wird. Wenn sich die internationale Gemeinschaft so verhalten würde, hätten wir mindestens eine neue Spaltung Europas."

