Heilbronner Stimme: Bundesanwaltschaft: NSU-Schriftzug am Kiesewetter-Tatort stammt nicht vom NSU

Heilbronn (ots) - Die Bundesanwaltschaft schließt aus, dass der am Tatort des Kiesewetter-Mordes in Heilbronn entdeckte NSU-Schriftzug vom NSU stammt. Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft sagte der "Heilbronner Stimme" (Dienstagausgabe): "Nach jetziger kriminalistischer Einschätzung ist nicht davon auszugehen, dass der Schriftzug vom NSU selbst stammt. Dies würde auch allem widersprechen, was wir bisher vom NSU wissen, der immer konspirativ gehandelt hat und darauf geachtet hat, unerkannt zu bleiben." Auch die Schreibweise passe nicht zum NSU, wie ein Vergleich mit dem Logo der NSU ergeben habe. Die Polizistin Michèle Kiesewetter war am 25. April 2007 auf der Heilbronner Theresienwiese erschossen worden. Kurz vor dem zehnten Todestag Kiesewetters war auf einer auf Ende April 2007 datierten Aufnahme vom Tatort der Schriftzug NSU identifiziert worden. Das inzwischen übermalte Graffito auf der Wand eines Trafo-Häuschens war also lange, bevor der NSU aufflog, entstanden. Der Generalbundesanwalt übernahm die Ermittlungen, die Entdeckung des Schriftzuges sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Die wie ihre Mörder aus Thüringen stammende Polizistin wurde nur 22 Jahre alt. Den Mord an Kiesewetter rechnet die Bundesanwaltschaft der Terrorzelle "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) zu.

