Heilbronner Stimme: Fall Amri: Burkhard Lischka begrüßt Untersuchungsausschuss in Berlin - Manipulationen stärken nicht das Vertrauen in die Arbeit des LKA

Heilbronn (ots) - Der SPD-Innenexperte Burkhard Lischka sagte der "Heilbronner Stimme" (Dienstagausgabe) zur Einrichtung eines Untersuchungsausschusses in Berlin: "Es ist gut, dass es dank des Sonderermittlers Bruno Jost gelungen ist, die Manipulationen aufzudecken und Innensenator Andreas Geisel die Vorgänge offensiv aufklären will. Freilich stärkt das nicht das Vertrauen in die Arbeit des Berliner Landeskriminalamtes. Dass sich die Regierungsfraktionen nun auf die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses verständigt haben, begrüße ich daher ausdrücklich. "

