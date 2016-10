Vorstandswahlen: Michael Kaib neuer Vorstandsvorsitzender des Deutschen Zigarettenverbandes

Berlin (ots) - Neuer Vorsitzender des Deutschen Zigarettenverbandes (DZV) ist Michael Kaib. Bei der am 30. September in Berlin stattgefundenen Mitgliederversammlung des Industrieverbandes wurde Kaib, Vorstandssprecher der Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH in Deutschland und General Manager D-A-CH, einstimmig an die Verbandsspitze gewählt.

Er folgt in diesem Ehrenamt turnusgemäß auf Ralf Wittenberg, General Manager von British American Tobacco in Deutschland. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde George Bletsas (56) gewählt, General Manager von JTI (Japan Tobacco International) in Deutschland.

Michael Kaib dankte seinem Vorgänger und gab einen Rückblick auf dessen Amtszeit: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und danke dem Vorstand für sein Vertrauen. Ralf Wittenberg danke ich herzlich für seine Leistungen für die deutsche Tabakwirtschaft und sein Engagement für eine Genussmittelregulierung mit Augenmaß."

Der Deutsche Zigarettenverband sei und bleibe die führende Stimme der deutschen Tabakwirtschaft. In großer Geschlossenheit werde die deutsche Zigarettenbranche auch die zukünftigen Herausforderungen im Interesse der Kunden und der Beschäftigten meistern. "Ich werde mich im Dialog mit unseren Partnern, Stakeholdern und der Öffentlichkeit für Maß und Mitte bei der Regulierung von Tabakprodukten einsetzen," sagte Kaib auf der Mitgliederversammlung des Industrieverbandes. Insbesondere müsse der erfolgreiche deutsche Weg von Verhaltens- und Verhältnisprävention für einen effektiven Jugendschutz fortgesetzt werden. Der Anteil jugendlicher Raucher ist im vergangenen Jahr mit 7,8% der Unter-18-Jährigen auf einem historischen Tiefstand.

Michael Kaib (58) ist General Manager für die Mehrländerorganisation D-A-CH und Vorstandssprecher von Reemtsma in Deutschland. Er ist seit 1984 in verschiedenen Positionen bei der Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH tätig und verfügt über beinahe drei Jahrzehnte Führungserfahrung im Zigaretten- und Tabakmarkt.

Der Deutsche Zigarettenverband (DZV) vertritt die Zigarettenindustrie in Deutschland und ist zentraler Ansprechpartner für Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft in allen Fragen rund um die Themen Rauchen und Zigaretten. Der DZV ist auch Interessenvertreter der rund 20 Millionen Konsumenten von Tabakprodukten in Deutschland. Unter dem Leitmotiv "Genuss braucht Verantwortung" engagiert sich der DZV für ein respektvolles Miteinander von Rauchern und Nichtrauchern. Der DZV ist Mitglied des Bundesverbands der Deutschen Industrie BDI.

