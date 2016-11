Glückliche Medaillengewinner in der Nationenwertung des 25. Internationalen Deutschlandpokals im Rettungsschwimmen. / 25. Internationaler Deutschlandpokal im Rettungsschwimmen: DLRG Nationalmannschaft übt Revanche und schlägt Italien / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7044 / Die Verwendung dieses Bildes ist für ... Bild-Infos Download

Warendorf (ots) - Die Nationalmannschaft der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat sich beim Internationalen Deutschlandpokal im Rettungsschwimmen für die Niederlage im Vorjahr revanchiert. Die deutsche Auswahl bezwang zur 25. Auflage der Veranstaltung in der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf (Westfalen) Titelverteidiger Italien. Im Duell zweier ebenbürtiger Gegner betrug der Vorsprung Deutschlands bester Rettungsschwimmer nur rund elf Punkte - nach 20 Entscheidungen und jeweils mehr als 34.500 gesammelter Punkte. Dritter im Wettstreit der elf teilnehmenden Nationen wurde Polen. Das Ringen um den Titel unter den Auswahlmannschaften der DLRG-Landesverbände entschied Vorjahressieger Sachsen-Anhalt erneut vor Westfalen. Rang drei eroberten die Sportler aus Schleswig-Holstein.

Eine überragende Leistung während der Wettbewerbe am Freitag und Samstag bot Danny Wieck aus Stralsund. Der 25-Jährige gewann seine beiden Paradedisziplinen jeweils in neuer Weltrekordzeit. "Mein Training zielte auf diesen Rekord ab. Ich war ausgeruht und fit, es ist perfekt gelaufen, was will man mehr", so der amtierende zweifache Weltmeister, der auch die Mehrkampfwertung bei den Männern gewann. In der Gesamtwertung der Frauen siegte Silvia Meschiari aus Italien.

Insgesamt gingen in Warendorf über 300 Rettungsschwimmer aus Europa, Kanada und Südafrika an den Start. Der Deutschlandpokal der DLRG ist in jedem Jahr einer der internationalen Höhepunkte in der Rettungssportsaison. Die deutsche Nationalmannschaft ist amtierender Europameister und belegte bei der Weltmeisterschaft im September in den Niederlanden den vierten Platz.

Über den Rettungssport:

Der Rettungssport ist die Wettkampfvariante des Rettungsschwimmens. In den Einzel- und Staffeldisziplinen im Schwimmbecken müssen die Athleten nicht nur möglichst schnell mit und ohne Flossen schwimmen, sondern auch längere Strecken tauchen, Hindernisse untertauchen sowie Puppen mit dem Gewicht eines erwachsenen Menschen schleppen.

Weitere Bilder und Infos finden Sie unter https://www.dlrg.de/deutschlandpokal

