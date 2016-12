Bildagentur LOOK jetzt auf www.picturedesk.com - ANHANG

APA-PictureDesk erweitert Angebot um facettenreiches Foto-Portfolio eines renommierten Bildvermarkters aus Bayern

Wien (ots) - Mit außergewöhnlichen Bildern und Fotoreportagen aus dem Reise-, Lifestyle-, Outdoor- sowie Natur- und Kulturbereich bietet die Münchner Bildagentur LOOK ein erlesenes Portfolio, das die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllt. Die Kooperation mit APA-PictureDesk ermöglicht es den Kunden Österreichs führender Bildagentur ab 2017, das erstklassige Bildmaterial direkt über [www.picturedesk.com] (http://www.picturedesk.com/) zu beziehen.

Mit regionalen Themen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz setzt LOOK einen Schwerpunkt, der voll im Trend liegt. Die Nachfrage nach Bildern über Land und Leute, Kulinarik, Brauchtum und Natur steigt seit einigen Jahren. Die Motive von LOOK beleuchten Außergewöhnliches und Alltägliches aus dem alpinen Raum aus originellen Blickwinkeln. Ob Bergsport, Wellness oder urtümliche Traditionen - eingefangen werden Augenblicke, die frisch, authentisch und unverfälscht von unverwechselbaren Erlebnis- und Genussmomenten erzählen. Outdoor-, Lifestyle- und Reisebilder aus fast allen Winkeln der Erde und konzeptionelle und kreative Aufnahmen von insgesamt über 150 Fotografen runden das hochwertige Angebot ab. Ein sorgfältig ausgewählter Bildbestand von 250.000 exklusiven Fotos, davon allein 15.000 mit dem Stichwort "Österreich", lässt kaum Wünsche offen. Besonders gefragt sind die Motive von LOOK im Kreativbereich, im Tourismus und bei Buchverlagen.

"Die Heimat hat wieder Saison", bestätigt Luzia Strohmayer-Nacif, Leiterin von APA-PictureDesk und führt weiter aus: "LOOK liefert Bilder, die Echtheit und Authentizität vermitteln und scheinbar ganz ohne Inszenierung ein Gefühl des Dabeiseins erzeugen. Als Österreichs führende Bildagentur freuen wir uns, mit unserem neuen Partner LOOK, ein noch besseres und umfangreicheres Angebot für unsere Kunden bereitstellen zu können - ganz besonders was den Bildtrend hin zur Regionalität betrifft."

Um die Wichtigkeit von Kooperation, die Synergien schafft, weiß auch Thomas Wild, Geschäftsführer von LOOK: "Wir freuen uns sehr, mit unserem Wunschpartner für den österreichischen Markt zusammenzuarbeiten - APA-PictureDesk eröffnet uns einen starken Zugang zu einem für uns wichtigen Markt."

Über APA-PictureDesk

APA-PictureDesk, die Bildagentur der APA, vereint auf <a>www.picturedesk.com</a>; das Fotomaterial der APA-Bildredaktion sowie zahlreicher nationaler und internationaler Fotografen und Partneragenturen. Die Auswahl an rund 22 Millionen Bildern reicht von aktuellen und historischen Pressefotos über Infografiken bis hin zu Features und illustrativen Creative-Stock-Bildern. Auftragsfotografie und Auftragsgrafik ermöglichen individuelle visuelle Lösungen und runden das umfassende Angebot ab.

