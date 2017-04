ABB auf der Hannover Messe: Wertschöpfung im digitalen Zeitalter / ABB Ability[TM] - Industrie-4.0-Lösungen im Praxiseinsatz

Im Mittelpunkt des Messestands, der mit einem neuem visuellen Erscheinungsbild aufwartet, stehen die ABB Ability Lösungen. Sie unterstützen Kunden dabei, die Chancen der Digitalisierung für mehr Wertschöpfung zu nutzen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7032 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke ... Bild-Infos Download

Mannheim / Hannover (ots) - "Integrated industry - creating value" - das Motto der Hannover Messe spiegelt sich auch auf dem ABB-Stand wider. Auf 1.750 Quadratmetern zeigt das Unternehmen in neuem visuellen Erscheinungsbild, wie im digitalen Zeitalter die Produktivität massiv gesteigert, die Instandhaltungskosten halbiert und der Energieverbrauch um fast ein Drittel gesenkt werden kann. Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht ABB Ability. Das Portfolio umfasst mehr als 180 digitale Lösungen, die das Industrial Internet zu ihrem Nutzen einsetzen - digital vernetzte Geräte, Systeme und digitale Services.

ABB Ability - die Fähigkeit, die digitale Zukunft zu schreiben

"Mit ABB Ability bündeln wir über alle Branchen hinweg unser digitales Portfolio, das aus der einzigartigen Kombination aus Branchenwissen, Technologieführerschaft und digitaler Expertise hervorgegangen ist", sagte Hans-Georg Krabbe, Vorstandsvorsitzender ABB Deutschland. "Als Taktgeber der vierten industriellen Revolution schafft ABB so zusätzlichen Kundennutzen und untertreicht ihre Fähigkeit, die digitale Zukunft zu schreiben."

ABB Ability hilft Kunden in der Energieversorgung, der Industrie sowie im Transport- und Infrastruktursektor, Prozesse neu zu entwickeln oder zu verbessern. Mit ABB Ability können wichtige Erkenntnisse gewonnen und die Planung und Steuerung des Echtzeitbetriebs optimiert werden. Die Ergebnisse können in die Steuerungssysteme eingespeist werden, um wichtige Kennzahlen wie Anlagenverfügbarkeit, Schnelligkeit und Rendite zu verbessern. Das Angebot baut auf den Pionierleistungen und Technologien von ABB sowie der mehr als 40-jährigen Erfahrung als Innovationsführer in der industriellen Digitalisierung auf.

Das Angebot an digitalen Lösungen im Rahmen von ABB Ability umfasst Leistungsmanagementlösungen für anlagenintensive Branchen, Steuerungssysteme für Prozessindustrien, Fernüberwachungsdienste für Roboter, Motoren und Maschinen, Steuerungslösungen für Gebäude und Offshore-Plattformen, sowie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Einige der spezialisierteren Angebote fokussieren sich auf das Energiemanagement von Rechenzentren und die Navigationsoptimierung für Schiffsflotten. Die nächste Generation von digitalen Lösungen und Services von ABB Ability wird im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit Microsoft auf der führenden Cloud-Plattform Azure des Softwareherstellers entwickelt und erstellt.

Der neue ABB-Markenauftritt in Halle 11 wird nicht nur als optisches Highlight wirken, sondern auch den Kundenbedürfnissen nach umfassenden Informationen über die ganze Wertschöpfungskette gerecht. So erfahren die Besucher an konkreten Beispielen - etwa dem Maschinenbau - wie ABB Kunden hilft, von der Energiewende und von Industrie 4.0 zu profitieren. Intelligente Gebäude, digitale Stromnetze, vernetzte Elektromobilität, virtuelle Fabriken, smarte Produktion - auf dem ABB-Messestand wird Industrie 4.0 erlebbar.

Intelligente Fertigung

Von flexiblen Robotern und Antrieben bis hin zu Lösungen für die virtuelle Inbetriebnahme und vorausschauende Instandhaltung: ABB Ability ermöglicht bei der Planung, Ausführung und Steuerung von Fertigungsprozessen echte Quantensprünge. So stellen Tools für die virtuelle Inbetriebnahme, wie RobotStudio und SaveMove2, Teams ein virtuelles kollaboratives Umfeld bereit, damit die operativen Probleme von automatisierten Prozessen vor der Installation leichter identifiziert und behoben werden können. Auch der ABB Ability Smart Sensor im Taschenformat analysiert Zustandsparameter von Elektromotoren und ermöglicht somit geringere Ausfallzeiten und eine deutliche Leistungssteigerung. ABB Ability Connected Services verbindet nicht zuletzt Roboter, Maschinen und Automatisierungstechnik mit der Cloud, um die Problemlösung zu beschleunigen und die Lebensdauer von Anlagen zu verlängern.

Digitale Energieversorgung

Mit ABB-Lösungen wird Energie intelligenter, sicherer und effizienter übertragen. Das reicht von digitalen Geräten für Stromübertragung und Umspannwerke bis hin zu Software für das Management, den Betrieb und die Optimierung der entsprechenden Prozesse. Die ABB Ability-Software hilft beispielsweise Stromversorgern die Verteilnetze intelligenter zu machen und deren Überwachung, Kontrolle und Steuerung zu vereinfachen. Denn die Abschaltung von Kraftwerken, die stärkere Einspeisung von Erneuerbaren Energien, aber auch die Veränderungen im Verbrauch sorgen für eine hohe Dynamik im Stromnetz. Um den hohen Anforderungen an die Flexibilität bei gleichbleibender Versorgungssicherheit und Stromqualität gerecht werden zu können, müssen die Netze intelligenter werden. ABB zeigt auf der Hannover Messe das Konzept einer digitalen Schaltanlage, bei der zahlreiche Sensoren Daten in die Leitzentrale eines Umspannwerks liefern und beispielsweise eine vorausschauende Wartung ermöglichen. Zudem zeigt ABB die neuesten Entwicklungen der halbleiterbasierten Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs-Technologie von HVDC Light. Sie ermöglicht den effizienten Transport von Energie über große Entfernungen und die Verbindung der Energienetze verschiedener Länder mit sogenannten Interkonnektoren.

Food & Beverage

In der schnelllebigen Industrie der Lebensmittel- und Getränkeherstellung ist Digitalisierung eine entscheidende Voraussetzung, um wettbewerbsfähig zu bleiben und Kunden Wertschöpfung zu bieten. ABB verfügt über ein umfassendes Portfolio aus Software, Systemen, Dienstleistungen und digital optimierten Geräten. Die digitalen ABB Ability-Lösungen ermöglichen beispielsweise die notwendige Flexibilität, um sich schnell an die Nachfrage der Verbraucher anzupassen und kürzere und komplexere Produktionszyklen kostengünstig zu steuern. Digitale Sicherheitssysteme schützen die Mitarbeiter im Werk, während vollständig automatisierte "Tracking & Tracing"-Systeme dafür sorgen, dass komplizierte Vorschriften eingehalten werden. Mit digitalen Lösungen von ABB können Hersteller außerdem ihr Wasser- und Energiemanagement effizienter als je zuvor gestalten. Auf diese Weise senken sie ihre Betriebskosten und investieren gleichzeitig in die Nachhaltigkeit.

Prozesssteuerung und -automatisierung

Bezeichnend für die vierte industrielle Revolution ist der Trend hin zur digitalisierten Planung, Steuerung und Ausführung von Industrieprozessen und Projekten. Mit ihrem breiten Spektrum an Dienstleistungen und Technologien hilft ABB Unternehmen aus verschiedenen Branchen, ihre Werke für die Zukunft fit zu machen. Kontrollsysteme, wie das ABB Ability-System 800xA ermöglichen die zentrale Steuerung und vollständig integrierte Automatisierung vielfältiger Industrieprozesse. ABB Ability-Lösungen, darunter der Field Information Manager und Intelligent Projects, sorgen dafür, dass Geräte bei gleichzeitiger Senkung der OPEX- und CAPEX-Kosten schneller konfiguriert werden können. Die Collaborative Operations von ABB Ability basieren auf dem Internet der Dinge und helfen Kunden dabei, ihre Prozesse kontinuierlich zu überwachen und zu optimieren.

Nachhaltige Mobilität

Entsprechende Technologien und das umfassende digitale Angebot rund um ABB Ability ermöglichen die umfassende Elektrifizierung des Straßen-, Schienen- und Wasserverkehrs. Hierfür werden verschiedene Infrastruktur- und Antriebslösungen für Privatfahrzeuge, öffentliche Busse, Straßenbahnen, Züge und Schiffe bereitgestellt. Zu den wichtigsten ABB-Lösungen für den Ausbau der Elektro-Mobilität zählt ein Hochleistungs-Ladegerät, mit dem ein Elektrofahrzeug in nur zwölf Minuten aufgeladen wird und dann eine Strecke von über 300 Kilometern bewältigen kann. Weiter gehören dazu modulare Lösungen für Elektrobusse, die den reibungslosen Betrieb nachhaltiger Transportsysteme ermöglichen, indem die Batterien von Elektrobussen in 15 Sekunden aufgeladen werden, während Passagiere an den Haltestellen ein- und aussteigen. Auch bahnbrechende Lösungen für Straßenbahnen und Züge sowie E-Mobilitäts-Lösungen für Marineanwendungen, mit denen die Emissionen in Häfen um 98 Prozent gesenkt werden gehören zum ABB-Portfolio. Globale Connected Services sorgen in den jeweiligen Bereichen für Überwachung, Fernsteuerung, vorausschauende Instandhaltung und zertifizierte Dienstleistungen - weltweit und rund um die Uhr.

Arbeiten bei ABB

ABB ist ein weltweiter Technologieführer und vereint Experten und Innovatoren in einem globalen Netzwerk. Das Unternehmen verfügt über verschiedene Programme, um neue Talente zu fördern und ihre Teams bei einer digitalen Revolution zu unterstützen. So bietet das Trainee-Programm Interessenten die Chance, Teil von ABB zu werden. Das Talent Relationship Management richtet sich an die Pioniere der nächsten Generation. Und mit dem neuen Digital Work Tool können Teams spielerisch und in einem ganzheitlichen Ansatz die Herausforderungen und Möglichkeiten unseres zukünftigen digitalen Arbeitsumfelds erkunden.

Wertschöpfung "Made in Polen"

Die Strategie von ABB in der Automatisierung wird durch das Nutzen der Vorteile der Digitalisierung und das Schaffen von Mehrwert für die Kunden bestimmt. Hier leistet ABB in Polen, dem diesjährigen Partnerland der Hannover Messe, einen wichtigen Beitrag. So befindet sich in Krakau eines von sieben globalen Forschungszentren, wo Forscher aus acht Nationen interdisziplinär in 26 Laboren an der Umsetzung von Konzepten arbeiten, die die Digitalisierung der Industrie unterstützen und Wertschöpfung ermöglichen. Sie haben zum Beispiel gemeinsam mit Wissenschaftlern anderer ABB-Forschungszentren den Smart Sensor zur Fernüberwachung von Niederspannungsmotoren zur Marktreife gebracht.

In Polen beschäftigt der ABB-Konzern rund 4.600 Mitarbeiter, betreibt 16 Produktionsstandorte und erwirtschaftete 2016 einen Umsatz von 837 Millionen US-Dollar. Polen ist für ABB eine wichtige Wachstumsregion und Standort zentraler Dienstleistungsfunktionen. In den vergangenen sieben Jahren investierte das Unternehmen allein über 45 Millionen Euro (198,5 Millionen Zloty) in die Modernisierung oder den Neubau von Fertigungsstätten. Die polnische Landesgesellschaft spielt eine bedeutsame Rolle für Vertrieb, Produktion, Forschung und Entwicklung sowie Software innerhalb des gesamten Konzerns.

Über ABB Deutschland

ABB in Deutschland erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von 3,28 Milliarden Euro und beschäftigt 10.540 Mitarbeiter. ABB ist weltweit führend in der Energie- und Automatisierungstechnik. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in den Bereichen Energieversorgung, Industrie und Transport & Infrastruktur ihre Leistung zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Unternehmen der ABB-Gruppe sind in rund 100 Ländern tätig und beschäftigen weltweit etwa 132.000 Mitarbeiter.

