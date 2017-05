KfW IPEX-Bank strukturiert Finanzierung von MAN-Bussen für Mexiko

Frankfurt am Main (ots) -

- 55 neue Doppeldeckerbusse aus deutscher Produktion - Unterstützung der heimischen Exportwirtschaft - Beitrag zum Ausbau der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur in Mexiko

Die KfW IPEX-Bank stellt dem mexikanischen Busunternehmen Inversionistas en Autotransportes Mexicanos S.A. de C.V. (IAMSA) einen Kredit über umgerechnet 21,3 Mio. EUR zur Verfügung. Das Fremdkapital dient IAMSA zur Finanzierung der Anschaffung von 55 neuen MAN-Doppeldeckerbussen, deren Hochboden-Chassis in Deutschland gefertigt werden. Ausbezahlt wird der mit einer Laufzeit von ca. 2 Jahren versehene Exportkredit in der Lokalwährung mexikanischer Peso.

"Die von uns strukturierte Finanzierung entfaltet in zweierlei Hinsicht Wirkung, denn sie dient dem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in Mexiko und zugleich der Unterstützung der heimischen Exportwirtschaft", kommentiert Andreas Ufer, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank, den Vertragsabschluss. "Wir freuen uns, mit IAMSA einen renommierten Neukunden gewonnen zu haben und ebenso unseren langjährigen Partner MAN bei diesem wichtigen Auslandsgeschäft begleiten zu dürfen."

IAMSA ist das größte Busunternehmen Mexikos und befördert in 24 mexikanischen Bundesstaaten mit 9.600 Fahrzeugen jährlich circa 350 Millionen Fahrgäste. Die von der KfW IPEX-Bank finanzierten MAN-Reisebusse sollen künftig Destinationen in Zentralmexiko und an der Pazifikküste miteinander verbinden. Aufgrund ihres Langstreckeneinsatzes zwischen 500 und 1.000 Kilometern wurde besonderer Wert auf eine hochwertige Ausstattung und Sicherheitssysteme gelegt. So verfügen die Doppeldecker, die bis zu 42 Reisenden Platz bieten, über komfortable Sitze mit mehr Beinfreiheit und individuellen Entertainment-Systemen sowie moderne Klimaanlagen. Für die Sicherheit sorgt neueste Fahrzeugtechnologie wie das Elektronische Bremssystem (EBS), automatische Abstandsregelung sowie Spur- und Notbremsassistenz-Systeme.

Busse sind in Mexiko das zentrale Element des Personentransports. Ihr Einsatz macht 99 Prozent des öffentlichen Verkehrs aus.

