Trendfarbe Grau ist zurzeit beliebteste Außenfarbe bei europäischen Ford-Kunden

- Die Farbe Grau liegt aktuell voll im Trend und erfreut sich in den Bereichen Mode, Technik und Design zunehmender Beliebtheit

- Grau ist die Farbe des Augenblicks und wird überdies mit Gehirn und Intellekt assoziiert; Grau repräsentiert die Suche nach Wahrheit, Wissen und Weisheit

- "Alt ist das neue Jung", weshalb auf dem Laufsteg immer öfter auch hochbezahlte Models mit grauem Haar zu sehen sind

- Bei europäischen Ford-Kunden ist Grau mittlerweile die beliebteste Außenfarbe

Die Zeiten, in denen die Farbe Grau mit Attributen wie alt oder langweilig in Verbindung gebracht wurde, sind längst vergangen. In den Bereichen Mode, Technik und Design erfreut sich die Farbe Grau wachsender Beliebtheit. Stars wie Rihanna und Cara Delevingne färben sich sogar ihre Haare grau. Auf Instagram sind unter #GrannyHair aktuell mehr als 250.000 Beiträge gelistet. Und das 63-jährige Model Lyn Slater trat mit ihrem elegant-grauhaarigen Look kürzlich in die Fußstapfen von Cindy Crawford, Claudia Schiffer und Naomi Campbell, als sie bei der renommierten Elite-Modelagentur ihren Vertrag unterzeichnete.

Die Farbe Grau erobert jedoch nicht nur die Modewelt im Sturm, sie ist mittlerweile auch die beliebteste Außenfarbe bei Käufern von Ford-Neufahrzeugen in Europa*. Unternehmensinterne Erhebungen haben ergeben, dass Grau den bislang meistverkauften, weißen Lackierungen den Rang abgelaufen hat. Ford bietet je nach gewähltem Modell in Europa insgesamt acht verschiedene Graustufen an, darunter Lackierungen mit klingenden Namen wie Titan-Grau Metallic, Smoke-Grau Metallic, Magnetic-Grau Metallic oder Royal-Grau Metallic.

"Wir haben Grau eindeutig als Trendfarbe identifiziert, die hinsichtlich der Kundennachfrage selbst Kernfarben wie Silber, Schwarz und Weiß überholt hat. Von dieser Popularität sind wir selbst überrascht", sagte Julie Francis, Colour and Material Design Manager, Ford of Europe. "Grau ist eine großartige, weitgehend unverbrauchte Farbe. Grau ist cool und signalisiert eine gewisse Distinktion, das macht diese Farbe spannend und attraktiv".

"Es ist nicht bloß der Wunsch, sich von der Masse abzuheben, der diesen Trend vorantreibt, auch die jüngsten politischen Umbrüche auf der ganzen Welt haben Einfluss auf unsere Wahrnehmung von Farben", fügte die Farbpsychologie-Expertin Karen Haller hinzu. "Die Farbe Grau ist uns sehr vertraut und vermittelt ein Gefühl von Geborgenheit. Überdies ist Grau eine zurückhaltende Farbe, die einzelnen Produktdetails in prägnanten Farben mehr Raum lässt". "Grau repräsentiert Stil und Komfort. Darüber hinaus hat die Farbe hat auch weitere Konnotationen", sagte Laurie Pressman, Vice President des weltbekannten Pantone Colour Institute. "Grau ist die Farbe des Intellekts und steht für Nachdenklichkeit und Kontemplation. Wir assoziieren die graue Substanz des Gehirns, wir verknüpfen die Farbe mit Geist sowie dem Streben nach Wahrheit, Wissen und Weisheit".

Weil die generelle Nachfrage nach Produkten mit grauer Farbgebung weiterhin stark erscheint, auch außerhalb der Automobilindustrie, hat das Unternehmen Pantone eine breite Palette an grauen Farbtönen in das international verbreitete Pantone-Farbsystem aufgenommen**, das hauptsächlich in der Grafik- und Druckindustrie eingesetzt wird.

* Ford of Europe zählt zu den 'EU20'-Märkten die 20 europäischen Märkte, in denen das Unternehmen durch nationale Verkaufsorganisationen vertreten ist. Dazu gehören Deutschland, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Spanien, die Schweiz, Tschechien und Ungarn.

** http://store.pantone.com/uk/en/grey-color-article

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert.

Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.

