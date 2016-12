Ford schenkt Paketboten ein klingendes Dankeschön

2 weitere Medieninhalte

Köln (ots) -

- Unerwartetes Dankeschön für Paketzusteller im Weihnachtsgeschäft

- #DankeSagen-Video auf Youtube ab dem Nikolaustag

Ford nutzt die Vorweihnachtszeit, um sich bei allen Paketboten für ihren unermüdlichen Einsatz zu bedanken. Ein knapp 40-sekündiges Video zeigt, wie ein festlich gekleideter Chor vor versteckten Kameras verschiedene Paketboten mit einem Ständchen überrascht und ihnen zum Dank eine Kleinigkeit überreicht. Im Mittelpunkt des Films stehen die Paketboten und ihre Reaktionen, als sie überrascht wurden und ihnen für ihren Einsatz gedankt wird.

Der Spot wurde bereits Ende November in Hamburg-Harvestehude gedreht. Die Pakete waren zuvor durch den Automobilhersteller über verschiedene Paketdienste an diese Adresse versendet worden. Der Eingangsbereich des Hauses wurde mit versteckten Kameras präpariert und ein Chor aus Hamburg eigens für den Dreh angeheuert. Das klassische Weihnachtslied "Kling Glöckchen klingelingeling" wurde kurzerhand für das Dankesagen in "Kling Bote klingelingeling" umgetextet. Die Paketboten sind allesamt Beschäftigte von Zustelldiensten, die im regulären Einsatz unterwegs waren und so überrascht wurden. Im Video werden die echten Reaktionen der Boten gezeigt. Die Aktion stieß bei den Überraschten auf ausschließlich positive Resonanz.

Die Idee stammt von dem Kölner Autobauer Ford und wurde zusammen mit seiner Agentur gtb realisiert. Das Video, zu finden unter https://www.youtube.com/watch?v=zKJhWJKcHvo, läuft noch die gesamte Weihnachtszeit hindurch.

